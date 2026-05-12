Wtorek, 12 maja 2026 r. 
Wzrasta deficyt budżetowy Szczecina

Data publikacji: 12 maja 2026 r. 12:50
Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2026 r. 13:25
Fot. Dariusz Gorajski  

Deficyt budżetowy Szczecina wzrośnie o 211 mln zł, do 451 mln zł. Wydatki wzrosną o ponad 304 mln zł. Tak zdecydowali we wtorek szczecińscy radni.

Pieniądze mają sfinansować ważne miejskie inwestycje – także te drogowe.

– Można śmiało zadłużać miasto do oporu – ironizował Krzysztof Romianowski, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości. 

I przedstawił kilka poprawek swojego klubu. Postulował zwiększenie o 100 tys. wysokości stypendiów dla uczniów zdolnych, zwiększenie dodatku dla wychowawców w szkołach o 100 zł oraz wynagrodzenia pracowników administracyjnych i technicznych szkół i pracowników magistratu o 200 zł.

Skarbnik Dorota Pudło-Żylińska stwierdziła, że klub PiS nie wskazał źródeł finansowania tych zmian, więc nie można ich przyjąć. 

– Zadłużenie Poznania i Gdańska jest mniejsze, a oba miasta mają lepszy rating niż Szczecin – zwrócił uwagę Maciej Kopeć (PiS). – Na samorządy będą wpływały negatywne skutki związane ze stanem budżetu państwa.

– Najważniejsze dla mnie jest to, że pieniądze są kierowane na inwestycje, nie na bieżące wydatki, na inwestycje, które dają miejsca pracy, które dają podatek – argumentowała Urszula Pańka (KO). – Porównania do Poznania i Gdańska muszą brać pod uwagę nasze położenie, powierzchnię. Inwestycje w infrastrukturę sportową, kulturalną są gwarancją tego, że Szczecin jest atrakcyjnym miejscem do życia.

(as)

Komentarze

klufin
2026-05-12 12:55:09
No i trzeba rzeźbę wodną na pl.Zwycięstwa wyremontować za 700 tyś zł
