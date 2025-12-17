Budżet miasta uchwalony. „Szczecin rozwijał się szybciej niż polska gospodarka”

We wtorek szczecińscy radni uchwalili budżet miasta na przyszły rok. Mający bezwzględną większość w miejskiej radzie klub Koalicji Obywatelskiej ocenił go jako budżet "spokojny" i obywatelski, uwzględniający głosy mieszkańców. Radni Prawa i Sprawiedliwości byli innego zdania, głosowali przeciwko uchwale.
Dochody Szczecina mają przynieść w przyszłym roku 4 mld 612 mln. Zaplanowane wydatki to 4 mld 853 mln zł
Samorządowcy KO chwalili się, że spotkali się z radami osiedla, wysłuchali ich potrzeb. I wygospodarowali na nie 30 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na projekty w każdej dzielnicy - m.in. na remont chodnika na osiedlu Zawadzkiego, na Psie Pole, na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Chopina, na oświetlenie w kilku punktach miasta.
Możemy się też spodziewać innych inwestycji.
- Wprowadzamy ekopatrol Straży Miejskiej. Będzie kompleksowo zajmował się sprawami ochrony środowiska - deklarował radny Przemysław Słowik.
- Mamy rekordowe pieniądze na zakup taboru autobusowego. 143 mln zł. 82 autobusy dla naszych trzech spółek autobusowych rozwiązuje większość naszych problemów. A będą nowe nabory - powiedział wiceprezydent z KO Łukasz Kadłubowski.
- Nasz budżet jest budżetem spokojnym, wyważonym i partycypacyjnym - podsumowała radna Urszula Pańka. - Mocną stroną jest duża nadwyżka budżetowa.
Budżet podobał się też klubowi OK Polska wspierającemu prezydenta Piotra Krzystka. Radna Jolanta Balicka zwróciła uwagę na pół mln zł na monitoring i naprawienie budynków Straży Pożarnej. Wskazała też na prawie 1 mln zł na dokumentację projektu nowej siedziby Teatru Współczesnego.
- Ważnym elementem w budżecie jest dokończenie Mediateki na prawobrzeżu - oceniła radna.
Krzysztof Romianowski, szef klubu radny Prawa i Sprawiedliwości, opowiadał o tym, że projekt budżetu jest obciążony pewnymi ryzykami - wynikającymi z błędnej polityki finansowej rządu Donalda Tuska.
- Jesteśmy liderem w podwyżkach - zauważył kwaśno przedstawiciel prawicy.
- Nie ma to pokrycia w liczbach, nie ma takich danych - replikował Przemysław Słowik.
Z kolei prezydent Szczecina Piotr Krzystek powołał się na raport Oxford Economics, który ocenia 169 miast w Europie. Wynika z niego, że Szczecin znalazł się na jedenastym miejscu, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy w ciągu ostatnich piętnastu lat.
Szczecin rozwijał się szybciej niż polska gospodarka - stwierdził prezydent.
Alan Sasinowski