Budżet miasta uchwalony. „Szczecin rozwijał się szybciej niż polska gospodarka”

Data publikacji: 16 grudnia 2025 r. 16:03
Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2025 r. 05:00
Budżet miasta uchwalony. „Szczecin rozwijał się szybciej niż polska gospodarka”
Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta rozmawiano głównie o pieniądzach. Fot. Dariusz Gorajski  

We wtorek szczecińscy radni uchwalili budżet miasta na przyszły rok. Mający bezwzględną większość w miejskiej radzie klub Koalicji Obywatelskiej ocenił go jako budżet "spokojny" i obywatelski, uwzględniający głosy mieszkańców. Radni Prawa i Sprawiedliwości byli innego zdania, głosowali przeciwko uchwale.  

Dochody Szczecina mają przynieść w przyszłym roku 4 mld 612 mln. Zaplanowane wydatki to 4 mld 853 mln zł

Samorządowcy KO chwalili się, że spotkali się z radami osiedla, wysłuchali ich potrzeb. I wygospodarowali na nie 30 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na projekty w każdej dzielnicy - m.in. na remont chodnika na osiedlu Zawadzkiego, na Psie Pole, na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Chopina, na oświetlenie w kilku punktach miasta. 

Możemy się też spodziewać innych inwestycji.  

- Wprowadzamy ekopatrol Straży Miejskiej. Będzie kompleksowo zajmował się sprawami ochrony środowiska  - deklarował radny Przemysław Słowik. 

- Mamy rekordowe pieniądze na zakup taboru autobusowego. 143 mln zł. 82 autobusy dla naszych trzech spółek autobusowych rozwiązuje większość naszych problemów. A będą nowe nabory - powiedział wiceprezydent z KO Łukasz Kadłubowski. 

- Nasz budżet jest budżetem spokojnym, wyważonym i partycypacyjnym - podsumowała radna Urszula Pańka. - Mocną stroną jest duża nadwyżka budżetowa. 

Budżet podobał się też klubowi OK Polska wspierającemu prezydenta Piotra Krzystka. Radna Jolanta Balicka zwróciła uwagę na pół mln zł na monitoring i naprawienie budynków Straży Pożarnej. Wskazała też na prawie 1 mln zł na dokumentację projektu nowej siedziby Teatru Współczesnego. 

- Ważnym elementem w budżecie jest dokończenie Mediateki na prawobrzeżu - oceniła radna.  

Krzysztof Romianowski, szef klubu radny Prawa i Sprawiedliwości, opowiadał o tym, że projekt budżetu jest obciążony pewnymi ryzykami - wynikającymi z błędnej polityki finansowej rządu Donalda Tuska.  

- Jesteśmy liderem w podwyżkach - zauważył kwaśno przedstawiciel prawicy.

- Nie ma to pokrycia w liczbach, nie ma takich danych - replikował Przemysław Słowik. 

Z kolei prezydent Szczecina Piotr Krzystek powołał się na raport Oxford Economics, który ocenia 169 miast w Europie. Wynika z niego, że Szczecin znalazł się na jedenastym miejscu, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy w ciągu ostatnich piętnastu lat.  

Szczecin rozwijał się szybciej niż polska gospodarka - stwierdził prezydent.  

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 17 grudnia 2025 r. ©℗

Alan Sasinowski 

Komentarze

kurier codzienny
2025-12-17 09:47:42
a gdzie droga rowerowa wzdluz podborzanskiej. Dziwne ulica ta stala sie droga do szkoly dla dzieci czesto jadacych na rowerze . w ciagu 20lat stala sie bardzo ruchliwa A jednak nikt nie zauwazyl potrzeby wyznaczenia drogi rowerowej .Np kadlubowski wolal zainteresowac sie wybudowaniem na miejskim gruncie parkingu niz wybudowaniem 700 m drogi rowerowej dla bezpieczenstwa dzieci dojezdzajacych na rowerach do szkoly.
