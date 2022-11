Wystartują z wąsami. Pół tysiąca biegaczy i biegaczek dla zdrowia

Około pół tysiąca osób pobiegnie i pomaszeruje w niedzielę w parku Kasprowicza w Szczecinie, żeby przypomnieć przede wszystkim panom, że bardzo ważne są badania profilaktyczne. To będzie coroczny „Bieg z Wąsem” – organizowany w związku z ogólnoświatową akcją Movember (tzw. wąsopad). Ale już dzień wcześniej, czyli w sobotę, świadomi panowie będą mogli się za darmo i bez skierowania przebadać w kierunku męskich nowotworów.

– Na raka jądra zapada w Polsce dwa tysiące mężczyzn rocznie. Co 40 godzin jeden z nich umiera. Polska ma najwyższą w Europie śmiertelność na nowotwór jądra wynikającą ze znikomej edukacji oraz wstydliwości pacjentów – przytacza dane Stowarzyszenie Fizjosport, które organizuje „Bieg z Wąsem” oraz akcję Męskie Zdrowie (bezpłatne badania). – Na raka prostaty zapada w Polsce ponad 15 tysięcy mężczyzn rocznie. Jest to obecnie najczęściej diagnozowany nowotwór wśród mężczyzn. Z uwagi na wiele czynników cywilizacyjnych rak prostaty dotyka coraz młodszych.

Badania w sobotę

W sobotę (19 listopada) panowie będą mogli za darmo się przebadać, żeby w razie potrzeby szybko rozpocząć leczenie i mocno zwiększyć szansę na zakończenie go sukcesem. Wystarczy tego dnia przyjść do CHR „Galaxy” w Szczecinie.

– Będą dostępne dwa rodzaje badań – zapowiada Piotr Grudziecki, prezes Stowarzyszenia Fizjosport. – Będzie USG jąder, które będą wykonywać lekarze z kliniki urologicznej szpitala na Pomorzanach i na to badanie zapraszamy panów od 18. do 45. roku życia, jest ono wykonywane w kierunku raka jąder. Natomiast panów powyżej 45 lat zapraszamy do stanowiska, przy którym będziemy robić kasetkowe testy PSA, czyli badania w kierunku raka prostaty (będą je wykonywać studenci medycyny z Międzynarodowego Stowarzyszenia IFMSA Oddział Szczecin – red.). Działamy tego dnia od 10 do 20, obowiązuje kolejność przyjścia – kto w tym czasie się zmieści, zostanie przebadany.

Pomysłodawcami akcji bezpłatnych badań przesiewowych jest Fundacja Kapitan Światełko, organizator akcji „Mosznowładcy”, a organizatorem w Szczecinie właśnie Stowarzyszenie Fizjosport.

W listopadzie szczególnie intensywnie przypomina się panom o badaniach profilaktycznych, w tym czasie prowadzona jest ogólnoświatowa akcja Movember – to zbitka dwóch angielskich wyrazów: moustache – wąsy i november – listopad, czyli po polsku to tzw. wąsopad.

– Panowie zapuszczają wąsy, panie je przyklejają po to, żeby zwrócić uwagę na profilaktykę – mówi Piotr Grudziecki. – Profilaktyka to podstawowa rzecz. Panom trzeba o tym bardziej przypominać, bo panie generalnie badają się częściej. Ale także coraz więcej mężczyzn z takich badań korzysta. W tym roku robiliśmy już kilka razy tego rodzaju akcje (bezpłatnych badań przesiewowych – red.) w różnych miastach i obserwujemy, że uczestniczy w nich więcej osób, niż rok wcześniej. Te działania promocyjne przynoszą efekty.

Bieg w niedzielę

Dzień po bezpłatnych badaniach, czyli w niedzielę (20 listopada), w parku Kasprowicza już po raz piąty odbędzie się impreza sportowa „Bieg z Wąsem”. Ten główny na dystansie 5 km. Trasa prowadzić będzie przez park Kasprowicza. Start i meta będą zaś na terenie szczecińskiego amfiteatru. O godzinie 10.30 nastąpi start „Nordic Walking z Wąsem”, a o godz. 12.30 – „Bieg z Wąsem”. Poza sportową rywalizacją będzie też zabawa – każdy uczestnik biegnie z wąsem i tym nawiązuje do akcji Movember. Przewidziano nagrody dla zwycięzców oraz osób z pomysłowym przebraniem.

Do marszu z kijami zgłosiło się około 120 osób, a do biegu około 400. Zapisy są już zamknięte, ale organizatorzy zapraszają do kibicowania. Nagrodzeni zostaną zwycięzcy oraz osoby z pomysłowym przebraniem. Współorganizatorami tego wydarzenia są: Gmina Miasto Szczecin i Pomorze Zachodnie. Patronem honorowym jest marszałek Olgierd Geblewicz. ©℗

(sak)