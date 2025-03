Wystartował Młodzieżowy Budżet Obywatelski. Stwórz projekt, wykorzystaj pieniądze

Wystartowała tegoroczna edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać swoje pomysły na ulepszenie szkół i ich najbliższego otoczenia. Tym razem na zgłoszenie projektów mają czas do 16 marca br.



34 placówki, 6 tys. złotych dla każdej z nich, 3 osoby zgłaszające projekt. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Koncepcja MBO została wypracowana przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin. Podobnie jak w poprzednich latach, głównym celem projektu jest promowanie aktywności obywatelskiej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, umożliwienie uczniom wpływu na zagospodarowanie swoich szkół i kształtowanie tzw. umiejętności miękkich, takich jak praca w zespole czy planowanie.

- Również i w tym roku autorzy poszczególnych projektów muszą pamiętać o tym, by zgłaszane przez nich pomysły były zgodne ze statutem szkoły - tłumaczy Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta UM. - Wszystkie złożone propozycje zostaną zweryfikowane pod względem formalnym przez Kapitułę złożoną z przedstawicieli danej placówki i to właśnie Kapituła ostatecznie zdecyduje o tym, które z nich trafią pod głosowanie szkolnej społeczności. Ważne jest również to, by już na etapie zgłaszania projektu zadbać o możliwie najbardziej szczegółowy opis danego pomysłu. Istotne są takie elementy jak na przykład szczegółowy kosztorys czy też dokładne określenie przestrzeni, w której zgłoszony projekt miałby zostać zrealizowany.

Po zakończeniu naboru wniosków wszystkie zgłoszone pomysły przejdą weryfikację pod względem zgodności ze statutem szkoły. Głosowanie na poszczególne projekty odbędzie się od 7 do 9 kwietnia br. Ogłoszenie wyników w szkołach powinno nastąpić do 11 kwietnia, a realizacja zwycięskich projektów do 30 czerwca br.

Wszelkie szczegółowe informacje, wraz z regulaminem i kartą projektu są dostępne w Zarządzeniu nr 64/25 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

To nie jest jedyna miejska inicjatywa, dzięki której młodzi mieszkańcy Szczecina mogą realizować swoje pomysły. Kolejna to Młodzieżowe Granty, czyli możliwość ubiegania się o środki na realizację różnorodnych pomysłów oraz zmienianie ich najbliższego otoczenia.

(K)