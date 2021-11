Wysoki skok liczby zakażeń w regionie. W czwartek ponad 700 przypadków koronawirusa

Urojone dane

2021-11-04 11:37:05

Tym propagandowym wynikiem rząd tylko się kompromituje.Wynik ewidentnie wzięty "z kapelusza" bo niby skąd tak olbrzymia dysproporcja w kontekście dwóch świątecznych dni,kiedy nikt nie myśli o pójściu do lekarza.Jeżeli miał to być efekt mrożący krew w żyłach i wpłynąć na wyobraźnię-to jest dokładnie odwrotnie.Taką "strategią" i manipulowaniem nie przekona się do szczepień bo tylko o to chodzi a nie o ilość ujawnionych chorych.Słabe to to.