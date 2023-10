Wysoka frekwencja w Szczecinie!

Fot. Dariusz GORAJSKI

Szczecinianie zmobilizowali się w tych wyborach - do g. 12 frekwencja w naszym mieście wyniosła 25,03 proc. Cztery lata temu zanotowano wynik 18,57 proc. Do g. 12 w niedzielę wydano w Szczecinie 70 184 kart do głosowania. Frekwencja w skali kraju do g. 12 wyniosła 22,59 proc. Cztery lata temu było to 18 proc. Te informacje przekazała podczas konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza. W Szczecinie nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów wpływających na proces głosowania.

(as)