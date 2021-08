Wyróżnienia i wzruszenie. Zasłużeni dla Stargardu

Ryszard Baloń, grafik i Tadeusz Surma, fotoreporter otrzymali podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Stargardzie medale Zasłużony dla Miasta Stargard. Pośmiertnie taki tytuł otrzymał też Bohdan Kowalski, pedagog i współtwórca Ińskiego Lata Filmowego.

Medal Zasłużony dla Miasta Stargard nadawany jest osobom, które w sposób znamienny przyczyniły się do rozwoju miasta, jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania ze strony władz. Wszyscy kandydaci otrzymali je jednogłośnie. O przyznanie medalu Ryszardowi Baloniowi wnioskowało Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych Brama, a dwóm pozostałym osobom - prezydent Stargardu.

Medale dla wybitnych stargardzian

- Musimy pamiętać o tym, że po stargardzkich ulicach chodzą wielcy ludzie – mówi Rafał Zając, prezydent miasta. – Trzeba ich doceniać.

Uhonorowany medalem Ryszard Baloń jest artystą – grafikiem. Od lat zdobywa nagrody i zajmuje czołowe miejsca w konkursach i festiwalach grafiki i ekslibrisu we Włoszech.

- Przyczynił się do wychowania licznej rzeszy artystów grafików malarzy, nauczycieli oraz edukatorów i kreatorów sztuki – uzasadnia wniosek Robert Sabadini, przedstawiciel Bramy. – Jego wychowankowie zajmują czołowe miejsca w międzynarodowych konkursach.

Ryszard Baloń nadal tworzy, a także uczy grafiki w Młodzieżowym Domu Kultury.

- Jestem nadal w drodze i będę tyle, ile się jeszcze da – mówi artysta. – Wielu ludzi mi pomogło, ale byli i tacy, którzy przeszkadzali. Każdy dzień zaczynajmy z perspektywą zrobienia jednego kroku naprzód. Dziękuję wszystkim za to, że mogę być w tym miejscu i odbierać takie zaszczyty.

Zasłużeni na ścianie sali sesyjnej

Wzruszenia nie krył także nagrodzony medalem Tadeusz Surma, od wielu lat dokumentujący wydarzenia w mieście, autor wielu kronik miejskich.

- Gdy przyjechałem 54 lata temu do Stargardu nie miałem aparatu – opowiada stargardzki fotoreporter. – Ale zaraz go kupiłem na lotnisku w Kluczewie i zacząłem fotografować. Przez te wszystkie lata miałem ok. 40 modeli różnych aparatów fotograficznych. Chcę podziękować rodzinie za wyrozumiałość. Wymagania fotograficzne były czasami ważniejsze niż potrzeby rodziny.

Medal i tytuł Zasłużony dla Miasta Stargard otrzymał też pośmiertnie Bohdan Kowalski, pedagog, autor wielu książek, w tym o tematyce marynistycznej, współtwórca Ińskiego Lata Filmowego. Nagrodę odebrała jego córka.

- To on powinien tu być i dziękować za to ogromne wyróżnienie – mówiła podczas uroczystości wzruszona Agnieszka Borkowska. – Na pewno zrobiłby to lepiej, był erudytą i człowiekiem bardzo oczytanym. Dziękuję w jego imieniu.

Do tej pory tytuły Zasłużony dla Miasta Stargard otrzymało łącznie 16 osób. Ich wizerunki widnieją na ścianie sali sesyjnej ratusza.©℗

Wioletta MORDASIEWICZ