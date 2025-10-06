Wyrodna matka skazana. Niewyobrażalne okrucieństwo wobec dziecka

Fot. Arleta Nalewajko

Chciała go zabić. Trzymiesięcznego syna. Biła, wywołując u niego liczne krwiaki podtwardówkowe, doprowadzając do pęknięcia czaszki, łamiąc żebra. Głodziła go do tego stopnia, że przypominał ludzki szkielet: nie miał siły ani się ruszać, ani nawet płakać. Jakby tego było mało, otworzyła okna i nagiego ułożyła głową w dół, na stercie ubrań, czekając aż się wyziębi. Dlatego przez najbliższych dziesięć lat nie będzie mogła się zbliżyć - na odległość 50 metrów - do pokrzywdzonego.

W szczecińskim Sądzie Okręgowym w poniedziałek (6 października) zakończył się proces 22-letniej Weroniki J., oskarżonej o usiłowanie zabójstwa własnego syna. Kobieta była oskarżona o to, że „w okresie od nieustalonej daty początku kwietnia do 2 maja 2024 r., działając co najmniej z ewentualnym zamiarem pozbawienia życia, znęcała się psychicznie i fizycznie ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa nad zależnym od niej i nieporadnym ze względu na wiek 3-miesięcznym pokrzywdzonym (…). Wskutek czego u pokrzywdzonego przeszło do stanu choroby realnie zagrażającej życiu. Lecz zamierzonego celu pozbawienia życia nie osiągnęła z uwagi na skuteczne udzielenie pokrzywdzonemu pomocy medycznej”.

Proces Weroniki J. toczył się za zamkniętymi drzwiami - jawność postępowania została wyłączona na wniosek prokuratora oraz pełnomocniczki oskarżyciela posiłkowego, czyli ojca dziecka, a ze względu właśnie na jego dobro. Upubliczniono jedynie treść wyroku - uznającego winę i skazującego oskarżoną.

Sąd orzekł wobec Weroniki J. karę...

- 13 lat pozbawienia wolności, dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem lub opieką nad małoletnimi oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość 50 metrów przez 10 lat - informował sędzia Michał Tomala, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie. ©℗

A. NALEWAJKO

