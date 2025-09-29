Poniedziałek, 29 września 2025 r. 
Średniowieczny kościół w Będargowie przechodzi renowację

Data publikacji: 29 września 2025 r. 19:09
Ostatnia aktualizacja: 29 września 2025 r. 19:09
Fot. Parafia Będargowo k. Szczecina  

Trwają  prace renowacyjne przy XIII-wiecznym kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Będargowie. Prowadzone są i na zewnątrz i wewnątrz świątyni. Mają się zakończyć do 5 listopada tego roku. 

Kościół w Będargowie to jedna z najstarszych świątyń na terenie powiatu polickiego, stanowi wyjątkowy przykład średniowiecznej architektury sakralnej. Prace związane z jego renowacją rozpoczęły się 14 października 2024 r.

- W ich ramach prowadzone jest zszycie spękanych murów i przypór oraz ich naprawa, wzmocnienie fundamentów świątyni i przypór wraz ze stabilizacją całej konstrukcji, a także wymiana istniejącego orynnowania i rur spustowych oraz wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych - wymienia Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Policach. - Dodatkowo wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych, oczyszczane są ściany zewnętrzne, a po zakończeniu prac ziemnych weryfikowana i naprawiana instalacja odgromowa oraz elektryczna wraz z wykonaniem pomiarów i niezbędnych protokołów. We wnętrzu kościoła zaplanowano malowanie ścian, aby przywrócić je do stanu pierwotnego, natomiast w otoczeniu budynku ustabilizowany zostanie grunt, przeprowadzona niwelacja terenu oraz odtworzona nawierzchnia wokół świątyni.

Kościół cały czas pozostaje dostępny dla wiernych i funkcjonuje w dotychczasowym wymiarze godzin. 

Środki na renowację kościoła pochodzą głównie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 730 000 zł, a udział Powiatu Polickiego to ok. 15 tys. złotych. Wykonawcą prac jest firma STETBAU ze Szczecina.

(sag)

 

