Wyprzedził przed przejściem. Słona kara dla kierowcy

czy na przejściu bądź w jego bezpośrednim otoczeniu byli piesi korzystający lub zamierzający skorzystać z przejścia czy może była to typowa dla policjantów podpucha by wyrobić normę, często policjanci zwalniają a nawet zatrzymują się przed pustym przejściem by wymusić przewinienie innych kierowców.

Proponuję więcej

2025-01-27 10:51:12

takich pojazdów na mieście! To co wyprawiają kierowcy na przejściach dla pieszych to zgroza!Dobrze, że wielu przechodniów ma w dupie swoje prawa do swego pierwszeństwa i sami dbają o swoje życie!Do kierowców taka rada: spróbuj kiedyś będąc sam na jezdni przed takim przejściem zahamować i oceń sam jak Twoje oczekiwania różnią się od skutku?Nawet jak masz sprawny samochód (równe hamulce) ,to rzadko kiedy zatrzymasz się przed zebrą. Jak wjechałeś na zebrę tzn. ZABIŁEŚ kogoś i nie ma litości!