Samochód osobowy zderzył się z pociągiem na przejeździe w pobliżu Białogardu

Fot. Dariusz Gorajski

Na niestrzeżonym przejeździe w pobliżu miejscowości Kościernica (gmina Białogard) samochód osobowy w sobotę przed godz. 20 zderzył się z pociągiem relacji Sławno - Poznań.

Autem podróżowały dwie kobiety w wieku 18 i 21 lat. Obie odniosły poważne obrażenia i zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Nikt z pasażerów ani załogi pociągu nie został ranny w wypadku.

Ruch pociągów miedzy Koszalinem, a Białogardem został wstrzymany. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

(k)

