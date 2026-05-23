Sobota, 23 maja 2026 r. 
Samochód osobowy zderzył się z pociągiem na przejeździe w pobliżu Białogardu

Data publikacji: 23 maja 2026 r. 20:53
Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2026 r. 22:24
Na niestrzeżonym przejeździe w pobliżu miejscowości Kościernica (gmina Białogard) samochód osobowy w sobotę przed godz. 20 zderzył się z pociągiem relacji Sławno - Poznań. 

Autem podróżowały dwie kobiety w wieku 18 i 21 lat. Obie odniosły poważne obrażenia i zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Nikt z pasażerów ani załogi pociągu nie został ranny w wypadku.

Ruch pociągów miedzy Koszalinem, a Białogardem został wstrzymany. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

(k)

