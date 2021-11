Dwóch strażaków zostało rannych w wypadku do jakiego doszło dziś (16.11) przed godz. 17 na drodze Tuczno-Strzaliny (powiat wałecki).

Druhowie z OSP Tuczno jechali na interwencję do miejscowości Strzaliny. Miało tam dojść do wybuchu pieca w domu. W trakcie jazdy strażacki wóz marki Jelcz z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze i dachował. Dwóch strażaków zostało poszkodowanych. Obaj trafili do szpitala.

(rj)