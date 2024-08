Wypadek na chociwelce (akt. 1)

Fot. OSP Sowno

Na drodze wojewódzkiej nr 142, na 9. km doszło dziś po południu do zdarzenia drogowego. Kierowca volkswagena golfa zatrzymał się na drodze, by poprawić bagaż. Podczas włączania się do ruchu doprowadził do zderzenia z fordem. W wyniku tego ford uderzył w drzewo.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowanego do szpitala.

Na drodze trwają utrudnienia w ruchu.

(w)