Wypadek na „Chociwelce”. Są utrudnienia

Skoro sprawcą był kierowcą ŻW, to czy już go złapano, skoro jechał tak charakterystycznym samochodem?

Piotr

2025-01-15 19:37:11

minister ds. równości Katarzyna Kotula, która w Sejmie przyznała, że ustawa dotycząca „uzgodnienia płci” będzie forsowana dopiero po kampanii prezydenckiej (oczywiście przy założeniu, że wygra kandydat z koalicji 13 grudnia). Dlaczego o nim nie mówimy publicznie? Dlaczego my o nim nie mówimy w mediach? Ponieważ podjęliśmy decyzję, że do końca kampanii prezydenckiej i do końca procesu związanego z ustawą o związkach partnerskich nie chcemy o tym mówić. I co wy na to? Ukrywają co chcą zrobic !