Wypadek busa z dziećmi. Najcięższe obrażenia odniósł kierowca

Fot. archiwum

Do bardzo groźnego wypadku doszło w poniedziałek (13 listopada) około godziny 8 rano, na trasie z Barlinka do Pełczyc. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, bus wiozący dzieci wypadł z drogi, uderzył w drzewo i przewrócił się na bok. Autem łącznie samochodem podróżowało 7 osób. Pięcioro dzieci, opiekunka i kierowca. Sześć osób zostało hospitalizowanych.

Przewieziono je do szpitali w Choszcznie i Gorzowie. Najciężej poszkodowany został kierowca busa, którego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Przetransportował do szpitala w Gorzowie Wlkp. Jedno z dzieci, które nie wymagało opieki medycznej, zostało zabrana przez opiekuna prawnego do domu.

(sja)