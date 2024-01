Wyłudzali pieniądze z PFRON

Kilkadziesiąt milionów złotych zamiast do niepełnosprawnych trafiło – poprzez konta różnych spółek i fundacji – do grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niecny proceder trwał od 2010 do 2019 roku. Prokurator Regionalny w Szczecinie właśnie wniósł do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu podejrzanym.

Śledztwo w tej bulwersującej sprawie prowadziły dwie instytucje: Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Szczecinie oraz Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd we Wrocławiu. Ustalono, że w okresie od stycznia 2010 r. do grudnia 2019 r. dokonywano oszustw za pośrednictwem trzynastu spółek związanych z grupą kapitałową je skupiającą, trudniących się outsourcingiem pracowniczym. W kierowanych do PFRON wnioskach o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych podawano nieprawdziwe informacje dotyczące m.in. sytuacji finansowej wnioskujących podmiotów, która według obowiązujących przepisów nie uprawniała do uzyskania pomocy.

– Przestępczym procederem zajmowała się zorganizowana grupa kierowana przez Tomasza M., w skład której wchodzili Maciej W., Tomasz H., Iwona S i Krzysztof I. – pełnili oni funkcje kierownicze oraz byli zatrudnieni w spółkach, w ramach których dokonywano wyłudzeń środków. Doprowadzili Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 45 138 587 zł i usiłowali wyłudzić mienie w łącznej kwocie 3 143 476,26 zł. – informuje Marcin Lorenc, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. – W rezultacie kilkadziesiąt milionów złotych, zamiast trafić na potrzeby osób niepełnosprawnych, trafiły na konta podmiotów powiązanych z podejrzanymi, skąd podlegały dalszemu transferowi na konta innych spółek i fundacji, w celu ukrycia ich przestępczego pochodzenia.

Podejrzanym grożą kary w wymiarze od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

– Na poczet przepadku korzyści uzyskanych z popełnienia czynu zabronionego zastosowano wobec podejrzanych zabezpieczenia majątkowe w łącznej kwocie ponad 99 600 000 złotych – stwierdza rzecznik.

(k)