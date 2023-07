Wygrała nagrodę, przekaże ją poszkodowanym w wybuchu w Akademii Sztuki

Prof. Sylwia Burnicka-Kalischewska chce pomóc koleżankom z Akademii Sztuki. Fot. Romuald KALISCHEWSKI

Profesor Sylwia Burnicka-Kalischewska podczas koncertu w Międzyzdrojach poświęconego prof. Janowi Szyrockiemu otrzymała Grand Prix – i zdecydowała, że całość nagrody przekaże na rzecz kobiet poszkodowanych w wybuchu, do jakiego doszło w Akademii Sztuki.

Koncert został zorganizowany w kościele pw. św. Piotra Apostoła w dwudziestą rocznicę śmierci prof. Szyrockiego. W jego trakcie przewodniczący jury ks. dr Mariusz Cywka uhonorował prof. Burnicką-Kalischewską z Akademii Sztuki nagrodą Grand Prix Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP za najlepsze wykonanie utworów kompozytorów polskich i przekazał laureatce symboliczny czek opiewający na kwotę tysiąca euro.

Laudację odczytała dr Anna Koprowicz. Mówiła m.in.: „Jurorzy przydzielili to wyróżnienie cenionej wokalistce za najlepsze wykonanie utworów polskich twórców prezentowanych podczas Koncertów Grünebergowskich, które realizowano w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyczna Podróż Śladami Grünebergów. Jury jest usatysfakcjonowane także tym, iż mogło w imieniu SAWP przyznać Nagrodę Artystce, która od wielu lat promuje na świecie dzieła polskich mistrzów, podobnie jak jej studenci zdobywający czołowe lokaty na prestiżowych konkursach muzycznych m.in. w Austrii, Estonii, Finlandii, Holandii, Korei Południowej, Meksyku, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i Ukrainie. W lutym i marcu tego roku szerokim echem w międzynarodowych mediach odbiły się relacje z kenijskich recitali sopranistki i warsztatów mistrzowskich z polską muzyką prowadzonych przez nią dla studentów University of Nairobi. Możliwość słuchania koncertu z udziałem Profesor Burnickiej-Kalischewskiej – artystki oklaskiwanej na najważniejszych scenach muzycznych świata, była dla uczestników imprezy ogromnym przeżyciem i zaszczytem”.

Prof. Burnicka-Kalischewska zadeklarowała przekazanie nagrody w całości na rzecz osób poszkodowanych w tragicznym wypadku w pracowni wklęsłodruku w Akademii Sztuki, do którego doszło 25 czerwca.

Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Grünebergowskiego jest Stowarzyszenie Pierwszorzędnych Inicjatyw z Janem Koprowiczem – inicjatorem przedsięwzięcia – jako prezesem SPI.

(as)