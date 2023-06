Koncert w hołdzie profesorowi Janowi Szyrockiemu

W czwartek (29 czerwca), o g. 19 w międzyzdrojskim kościele pw. św. Piotra Apostoła rozpocznie się koncert w hołdzie prof. Janowi Szyrockiego. To wydarzenie realizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyczna Podróż Śladami Grünebergów.

Wystąpią m.in. prof. Sylwia Burnicka - Kalischewska (sopran), prof. Bogdan Narloch (organy), Chór Męski „Słowiki 60” im. Jana Szyrockiego i Julita Nohanowicz (organy) oraz prof. Ryszard Handke (dyrygent).

Celem festiwalu realizowanego w świątyniach, w których istnieją jeszcze w miarę sprawne organy, lub działały takowe przed laty, albo w miejscach, gdzie instrumenty te odgrywają teraz rolę przysłowiowych atrap, „zdobiących” wnętrza wielu zabytkowych obiektów, jest przekazanie wiedzy o Grünebergach (konstruktorów instrumentów), którzy od połowy XVIII do lat czterdziestych XX wieku mieszkali na ziemiach obecnego Pomorza Zachodniego. Tworzone przez nich muzyczne arcydzieła (ok. 1000 sztuk) wyjeżdżały z fabryk działających w Białogardzie, Szczecinie i Szczecinie-Zdrojach w świat m.in. do Afryki Południowej, Islandii i Meklemburgii.

Pomysłodawca wydarzenia – Stowarzyszenie Pierwszorzędnych Inicjatyw (SPI) pragnie zainspirować mieszkańców, lokalne organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne do otoczenia profesjonalną opieką skarbów kultury.

W założeniach prof. Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej – dyrektor artystycznej i prezesa SPI Jana Koprowicza – dyrektora festiwalu, koncerty są próbą ukrócenia barbarzyńskich praktyk wyrzucania zabytkowych organów ze świątyń naszego regionu. Działanie to ma się stać zalążkiem zastopowania praktyk wstawiania w miejsce zabytkowych arcydzieł nierzadko marnej jakości zdezelowanych instrumentów, budowanych w Europie w połowie XX wieku.



Dodatkowym problemem, na który zwracają uwagę szefowie przedsięwzięcia jest także to, że część zabytkowych instrumentów remontują „pseudoorganmistrzowie”, którzy bez odpowiedniego zaplecza technicznego, doświadczenia i umiejętności, przyczyniają się do „przedwczesnej śmierci” drogocennego dziedzictwa naszych ziem.



