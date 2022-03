Wygraj wejściówkę na spotkanie z trenerem!

Drogie Panie, myślicie, że siłownia, to miejsce tylko dla wyrzeźbionych, muskularnych ciał? Nic bardziej mylnego! Z okazji Dnia Kobiet szczecińska sieć klubów fitness PRIME zachęca Panie do przełamania obaw oraz stereotypowego myślenia na temat siłowni.

Z okazji Dnia Kobiet PRIME chce obalić stereotypową wizję klubu fitness jako kuźni muskulatury i pokazać Paniom, że tak zwana siłka to nie tylko miejsce dla tych, którzy pracują nad kulturystyczną rzeźbą ciała, ale przede wszystkim dla tych, którzy chcą zachować zdrowie i świetnie czuć się we własnym ciele. Jak to możliwe? Otóż, wysiłek fizyczny, powoduje wydzielanie przez nasz organizm endorfin zwanych hormonami szczęścia – ich głównym celem jest wywoływanie dobrego samopoczucia i zadowolenia. Jak donoszą naukowcy, regularne uprawianie sportu skutkuje m.in. rzadszym występowaniem bólów głowy o charakterystyce migrenowej, co czyni z niego świetne narzędzie do zwalczania tego typu dolegliwości w sposób profilaktyczny. Ponadto, według najnowszych badań, treningi o średniej lub wysokiej intensywności pomagają zwalczać stany depresyjne, co może okazać się pomocne przy odczuwaniu zaburzeń nastroju.

Już dziś, 8 marca o godzinie 18 PRIME (w dwóch lokalizacjach: centrum, ul. 5 Lipca 46, Bezrzecze, ul. Modra 80) zaprasza wszystkie Panie na spotkanie z trenerem w specjalnej cenie. Podczas tego spotkania trener objaśni tajniki obsługi i zastosowania fitnessowego sprzętu. Pomoże zrobić pierwszy krok w walce z wewnętrznym, demotywującym głosem: „to nie dla mnie”, „ja nie umiem” lub „nie wiem jak”. Po treningu Panie będą zaproszone na seans saunowy dla regeneracji.

Ponadto, PRIME zaprasza Panie do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest profesjonalna sesja zdjęciowa w klimatycznym wnętrzu klubu. – Zadanie konkursowe jest proste, wymaga odpowiedzi na pytanie: „za co Kobiety kochają PRIME?” Aby odpowiedzieć, trzeba przyjść i się przekonać, że PRIME to zdrowie, a nie kult umięśnionego ciała – mówi manager klubu Paweł Grzywna. Więcej informacji o propozycjach dla kobiet od klubu PRIME znaleźć można na facebookowym profilu.

Mamy dla Was 3 zaproszenia na to spotkanie. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.prime. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj, 8 marca br. Zaproszenia otrzymają trzy osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 13. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(KSz)