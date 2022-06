W kołobrzeskim porcie pasażerskim wprowadzono zauważalne zmiany. Mowa o wyciszeniu ruchu kołowego. Dotychczas samochody mogły przejeżdżać na skraju placu portowego. Teraz jest to niemożliwe. Wprowadzono zakaz ruchu, kierując go w stronę ul. Cichej. Mniej samochodów w samym porcie to zdecydowanie większy komfort „swobodnego” spacerowania. ©℗

(pw)