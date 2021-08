Nieźle huknęło, poleciał piach i szyby. Wybuch rurociągu na Niebuszewie

Fektalia na elewacji

2021-08-26 14:57:04

Wielki bród, plamy i fektalia na elewacji. Oczywiście że to był wybuch. Wybuch bierze się ze wzrostu ciśnienia, wybuchać może butla z helem, mimo że nie na ognia, to jest to wybuch. Hanna Pieczyńska jak zwykle zakłamuje rzeczywistość i udaje że w zasadzie to nic takiego się nie stało. To było zatoczenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Co byłoby gdyby kamieniem dostał ktoś w głowę? Nie mówiąc o naruszonej rurze gazowej