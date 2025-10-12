Niedziela, 12 października 2025 r. 
Wybuch w kołobrzeskim porcie

Data publikacji: 12 października 2025 r. 21:31
Ostatnia aktualizacja: 12 października 2025 r. 23:29
Wybuch w kołobrzeskim porcie
W niedzielę około g.19 kołobrzeski port i pobliskie osiedle mieszkalne przeszył głośny huk. Okazało się, że na jednym z jachtów cumujących w Marinie Solnej wybuchła butla z gazem.

Eksplozja była tak silna, że - jak relacjonował jeden z jej świadków - jednostka uniosła się na dwa metry w górę. Jacht, na którym przebywał 70-letni mężczyzna, natychmiast stanął w płomieniach. Z rozległymi poparzeniami i złamaniem otwartym nogi został wstępnie opatrzony przez przybyłych na miejsce ratowników. Rannego przewieziono do szpitala.

Wybuch spowodował uszkodzenie nie tylko łodzi, na której znajdowała się butla, ale również cumujących po sąsiedzku jednostek. Wyjaśnieniem przyczyn zdarzenia zajmie się prokuratura.©℗

(pw) 

Komentarze

ryba
2025-10-12 23:27:58
miejmy nadzieje że nikomu nic sie nie stało i że był to jacht z KPO
opary gazu
2025-10-12 22:32:12
to pewnie opary gazu z nieszczelności połączeń spowodowały te sytuację a nie vutla, wystarczyłoby tylko zainstalowanie prostego i taniego (ok 70zł) czujnika propan-butanu oraz przewietrzenie pomieszczenia a tak jest kłopot

Czytaj także

