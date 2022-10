W Kamiennym Moście (gmina Chociwel) ok. godz. 16 doszło dziś (25 października) do wybuchu pieca. Poszkodowana jest 70-letnia kobieta. Z poparzeniami twarzy, szyi, dłoni i klatki piersiowej trafiła do szpitala. Jej stan jest ciężki. Na miejscu lądował helikopter LPR.

