Wybuch gazu przy ul. Srebrnej w Szczecinie. Poszkodowanych siedem osób, w tym dwoje dzieci

Do wybuchu gazu doszło w sobotę przed godz. 16 w domu przy ul. Srebrnej w Szczecinie - Żydowcach. Poszkodowanych zostało siedem osób, w tym dwoje dzieci.

Na miejscu interweniują służby, m.in. straż pożarna i pogotowie ratunkowe, w tym śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- O godz. 15.41 dostaliśmy zgłoszenie dotyczące wybuchu, najprawdopodobniej wybuchu gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Srebrnej - mówi Paulina Heigel, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Zadysponowaliśmy sześć zespołów ratownictwa medycznego w karetkach i dwa zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Akcja wciąż trwa. Ze wstępnych informacji wynika, że siedem osób zostało poszkodowanych, pięć z nich to osoby dorosłe, dwójka to dzieci - dziewczynki w wieku 3 i 7 lat. Dzieci są w stanie dobrym, przytomne, stabilne. Mają urazy głowy i poparzenia kończyn, zostały zabrane do szpitala. Pozostałe osoby także trafiły do szpitala. W najcięższym stanie jest mężczyzna w wieku 61 lat, który został zabrany do szpitala śmigłowcem, był nieprzytomny, w stanie ciężkim, z poparzeniami głowy, klatki piersiowej, kończyn. Ma poparzone 60 procent ciała. Strażacy jeszcze przeszukują to miejsce, dlatego nasze zespoły są na miejscu - informuje rzeczniczka pogotowia.

Do tragicznego zdarzenia doszło w domu jednorodzinnym. W wyniku wybuchu budynek częściowo się zawalił.

- Na miejscu na tę chwilę działa 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ze Stargardu, w celu przeszukania tego pogorzeliska- mówił w sobotę po godz. 17 kpt. Franciszek Goliński, rzecznik PSP w Szczecinie. - Sprawdzamy, czy może tam być ktoś jeszcze.

