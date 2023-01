Wszystkiego najlepszego Babciu i Dziadku!

Już w ten weekend 21 stycznia (Dzień Babci) i 22 stycznia (Dzień Dziadka) popłyną życzenia od wdzięcznych wnucząt. Niektóre z nich można przeczytać na naszych łamach. Taką miłą niespodziankę postanowili sprawić swoim najbliższym nasi Czytelnicy. Wszystkim Babciom i Dziadkom w dniu Ich święta także redakcja „Kuriera” życzy pięknych dni.

♥ Jesteście lekiem na smutki i chciałbym, żeby każdy dzień był taki jak dziś – pełen radości, ciepła, pachnącego ciasta i opiekuńczych ramion. Dziadkom: E.M.Bigus od wnusia Piotrusia

♥ Babcia Luba z dziadkiem Tadzikiem świętują, więc wnuki pilnie pracują. Zetrą kurze w każdym kątku, przypilnują dziś porządku. W kuchni błyszczą już talerze, wnusia babci bluzkę pierze. Od wnusia na talerzu leży smaczna kanapka, bo on bardzo Kocha swojego dziadka. Dzisiaj wszystkie smutki precz! Święto Dziadków ważna rzecz! L.T. Muszyńskim z Węgorzyna życzy wnuk P. Bigus

♥ Tak wiele mnie nauczyłaś, tak wiele uśmiechu mi dałaś, na spacer ze mną chodziłaś, kiedy byłam mała. Do snu nuciłaś piosenki, byłaś zawsze blisko mnie, więc podziękować Ci, Babciu, za to wszystko chcę. Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się, bo uśmiech jest najważniejszy i to – że kocham Cię! Dla Kochanej Babci Ireny najlepsze życzenia przesyła wnuczka Patrycja

♥ Kochanej Babci TERESIE dziękujemy za troskę i banany i życzymy dużo dużo zdrowia. PAULINKA i TOMEK

♥ Siadaj Babciu, siadaj blisko. Zaraz ci opowiem wszystko. Prawie całą noc nie spałam, bo prezenty wymyślałam. Na kanapie się kręciłam, aż dla ciebie wymyśliłam: z lodu broszkę i korale i śniegowe cztery szale. Dziesięć czapek w śnieżną kratkę i lodową czekoladkę. Jak nie będzie Ci smakować, to mnie możesz poczęstować! Mojej ukochanej Babci Ewie śle wnuczka Lilianka!!

♥ Kochanym Dziadkom ZOSI i WIESŁAWOWI dziękujemy za opiekę i życzymy dużo zdrowia i odpoczynku. TOMEK i PAULINKA

♥ Babcia smaczną je owsiankę, dziadek z kawki spija piankę i gazetki przeglądają. O… zdziwione miny mają. Dziadek woła Patrz… Nie wierzę… Dziś życzenia są w Kurierze. Dla Babci Tereni i Dziadka Mieciusia najlepsze życzenia od Kornelki, Ninki i Szymusia.

♥ Droga Babciu i Dziadku, z okazji Waszego święta życzymy Wam dużo zdrowia, nieustającej radości oraz samych pogodnych dni. Dziękujemy Wam za troskę, ciepło, opiekę i miłość. KOCHAMY WAS! Wiktoria i Wojtek

♥ Drogim Dziadkom Stachelom, w tak ważnym dla Was dniu chciałabym Wam podziękować za wszystko. Sprawiliście, że moje dzieciństwo jest pełne kolorów i szczęścia. Życzę Wam dużo zdrowia, miłości, spełnienia marzeń jak i dobrego samopoczucia. Wasza Wnuczka, Natalka

♥ Babcia Zosia to najbliższa mi osoba, dla niej piszę te słowa by wiedziała jak bardzo Ją kocham! Babcia Zosia ma srebrne skronie i spracowane dłonie. Przeżyła wiele trudnych lat i nie zawsze uśmiechał się do Niej świat. Babcia Zosia jest cicha, skromna i bardzo mądra. Nie ukrywa zmarszczek, serce ma młode i pełne marzeń. Jest dla mnie babci ideałem, jest całym światem! Dziś babciu jest Twoje święto, podaj mi rękę i pójdziemy z uśmiechem przed siebie. Pokażę Ci jak na świecie jest pięknie! Obdaruję jeszcze frezji bukietem, bo zasługujesz na szczęście! Całe moje serce jest wypełnione miłością do Ciebie… Twoja wnuczka Alusia

♥ Dla Feliksa Wilkanowskiego – najlepszego Dziadka na świecie – życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze, a przede wszystkim, dużo zdrowia, uśmiechu oraz pomyślności przesyła wnuczek MICHAŁ

♥ Kochana Babciu, kochany Dziadku na pewno to wiecie kochamy Was najbardziej na świecie! Zdrowia, spokoju i radości Wiesławie i Czesławowi Błaszczakom życzą wnuki Natalka i Damian.

♥ Najukochańsi Babciu Reniu i Dziadku Rysiu z okazji Waszego Święta życzymy Wam duuuuużo zdrówka, radości każdego dnia, spełnienia marzeń i jeszcze niejednej podróży w cieplutkie regiony, BARDZO WAS KOCHAMY. BĄDŹCIE Z NAMI KAJTEK I KACPEREK

♥ Babcia Ola i Dziadek Jacek Stekiel to wspaniała para, zawsze nas chroni, dba o nas i można w każdej sytuacji na nich liczyć. Kochają nas bezgranicznie, a my bardzo jesteśmy za to wdzięczni i nie ma czynu, żeby się odwdzięczyć. Kochamy was Bardzo i cieszymy się, że jesteście z nami Klaudia, Marcel, Damian, Kornelka i Oliwier.

♥ Moja babcia Asia jest bardzo kochana, a Jej czułość bardzo mnie wzrusza; Puszystą pierzynką mnie okryje, ubranka dla misia uszyje, gdy choruję ciepłe mleko poda, bajkę opowie, przytuli, jest taka dobra … I tak dużo ciepła ma w sobie Jak gorące latem słońce. Dziś piękne święto babciu cudowna, wtulę się w Twoje ramiona i podaruje piękne kwiaty. To wielkie szczęście że jesteś z nami. Babciu Asiu dla Ciebie piszę te słowa, bo bardzo Ciebie kocham. Niech cieszy Cię każdy dzień, bądź szczęśliwa i zawsze tak pięknie uśmiechaj się… Twój kochany wnuczek Bartek

♥ Najukochańszym dziadkom Stanisławie i Stanisławowi Rudzik w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, pomyślności, samych cudownych dni życzą kochający Was bardzo wnukowie Michał I Krzysiu.

♥ Kochanej Babci Krysi Śmieszek …od wnuka Vincenta Babciu moja ukochana nie bądź nigdy zatroskana i nieważne jaka pora proszę nigdy nie pędź do doktora …życzę jak najwięcej latek i wspólnie zjedzonych kaczek …wszystkiego najlepszego!

♥ Dla Donaty Czyżyńskiej- najlepszej Babci na świecie- życzenia zdrowia i radości przesyłają kochające wnuki Emi i Kubuś.

♥ Kochana Babciu Grażynko!!! Dziękujemy, że JESTES!!! Wzruszająca, Fascynująca, Niedościgniona, Droga, Urocza, Emocjonująca, Doskonała, Cudowna, Wyjątkowa, Nieskazitelna, Nieporównywalna!! Twoje kochające wnuki Ada i Jędrek.

♥ Choć Babcia Ela lubi przesadzać próbując wnuczce swej dogadzać, to kocham ją za to ogromnie i za to, że zawsze jest koło mnie, wtedy, gdy ja potrzebuję, Babciu – Natka dziękuję!

♥ Z okazji Dnia Dziadka życzę ciepło jak herbatka, dużo czasu wolnego, samych przyjemności jak najmniej kłopotów i wiele radości! Nic do naprawiania, dźwigania, składania, tylko miękki fotel i coś do chrupania – Natalka

♥ Ciastko przy herbacie, w fotelach, gdzie zawsze razem siadamy i te dobre rady przy każdym temacie, na jakie rozmawiamy i dobre serce, zawsze otwarte i miłe dla mnie. Dziękuję Ci Babciu Halinko, ja także ucieszyć Cię pragnę.

♥ W dniu Waszego święta życzę Wam, aby radość i pomyślność towarzyszyły Wam każdego dnia oraz abyście byli zdrowi i szczęśliwi. Droga Babciu i Dziadku, z okazji Waszego święta życzę Wam dużo zdrowia, dobrego samopoczucia, miłości, oraz aby każdy dzień przynosił Wam uśmiech i radość. Kamilek

♥ Z okazji Dnia Babci i Dziadka życzymy Wam babciu Reniu i dziadku Stasiu wszystkiego, co w życiu najlepsze i najpiękniejsze, dużo zdrowia, nieustającej radości oraz samych pogodnych dni. Milena i Gracjan

♥ Kochana Babciu i Dziadku, życzymy dużo zdrowia, młodzieńczej energii i pociechy z wnuków, czyli z nas – Emilki i Kacpra Z.

♥ Kochanej babci życzenia dużo zdrowia i powodzenia z dziadkiem Marcinem przesyła jedyny ukochany wnuczek – Adaś G.

♥ Babciu, Dziadku kocham Was moi mili, życzę Wam byście jeszcze sto lat żyli – wnuczka Natalia

♥ Dziadku niech dopisuje ci zdrowie, z babcią po połowie – babci Sylwii i dziadkowi Wojtkowi – wnuczek Adam

♥ Sprawiliście, że moje dzieciństwo było kolorowe i szczęśliwe. Dziękuję za wszystko i przesyłam najszczersze życzenia zdrowia, miłości, pomyślności oraz aby każdy dzień przynosił Wam uśmiech i radość. Dla babci Halinki i dziadka Zbyszka – Filipek

♥ Nikt nie ma tak cudownej Babci, jak ja! Kochana Babciu, dziękuję za troskę, ciepło i miłość oraz życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze z okazji Twego Święta. Oliwia Cz.

* * *

Nagrody - zestaw: kosmetyki Terra Zdrój, zaproszenie na koncert Krzysztofa Cugowskiego oraz książkę niespodziankę - otrzymują panie Agata i Alina oraz pan Vincet. Zwycięzcy zostali powiadomieni.