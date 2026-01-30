Piątek, 30 stycznia 2026 r. 
Wstrzymanie odwiedzin w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych USK2 PUM w Szczecinie

Data publikacji: 30 stycznia 2026 r. 12:37
Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2026 r. 12:41
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz obserwowanym wzrostem zachorowań na grypę, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie poinformował o czasowym wstrzymaniu odwiedzin pacjentów przebywających w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Ograniczenie obowiązuje do odwołania.

Decyzja została podjęta w trosce o bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów, w szczególności osób z obniżoną odpornością, a także personelu medycznego.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach możliwe jest wejście na teren Kliniki wyłącznie w maseczce ochronnej oraz po uzyskaniu zgody lekarza dyżurnego.

