Wstrzymanie odwiedzin w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych USK2 PUM w Szczecinie

Fot. archiwum

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz obserwowanym wzrostem zachorowań na grypę, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie poinformował o czasowym wstrzymaniu odwiedzin pacjentów przebywających w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Ograniczenie obowiązuje do odwołania.

REKLAMA

Decyzja została podjęta w trosce o bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów, w szczególności osób z obniżoną odpornością, a także personelu medycznego.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach możliwe jest wejście na teren Kliniki wyłącznie w maseczce ochronnej oraz po uzyskaniu zgody lekarza dyżurnego.

(d)

REKLAMA