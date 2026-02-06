Piątek, 06 lutego 2026 r. 
Wstrzymanie odwiedzin pacjentek Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Data publikacji: 06 lutego 2026 r. 11:42
Ostatnia aktualizacja: 06 lutego 2026 r. 11:42
W związku z sezonowym wzrostem zachorowań na grypę czasowo zostały wstrzymane odwiedziny w Klinice Położnictwa i Ginekologii USK 2 PUM w Szczecinie. Jest to działanie profilaktyczne, mające na celu ochronę najmłodszych pacjentów, którzy nie posiadają jeszcze odporności. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wejście do Kliniki w maseczce i za zgodą lekarza dyżurnego. Porody rodzinne odbywają się bez zmian.

W dalszym ciągu wstrzymane są także odwiedziny pacjentów Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. 

