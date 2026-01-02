Wielu pacjentów na SOR-ach uniwersyteckiej „jedynki”

Fot. Anna Gniazdowska

Wieczór sylwestrowy oraz pierwsze godziny Nowego Roku były czasem wytężonej pracy zespołów medycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie. Tylko na dziecięcym SOR-ze przyjęto 28 małych pacjentów. Jedno dziecko, z powodu ciężkich obrażeń dłoni, wymagało operacji.

W środę 31 grudnia od godziny 18, do południa 1 stycznia 2026 roku na SOR dla dorosłych przyjęto 97 pacjentów. Wśród nich znalazło się pięć osób z urazami dłoni spowodowanymi użyciem petard, fajerwerków lub rac. Jeden pacjent, z poważnymi obrażeniami obu dłoni, wymagał hospitalizacji i został skierowany do dalszego leczenia w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki. Pozostali, po zaopatrzeniu ran, zostali wypisani do domów.

Równolegle intensywnie pracował SOR dziecięcy, gdzie w ciągu ostatniej doby przyjęto 28 małych pacjentów. Jedno dziecko, z powodu ciężkich obrażeń dłoni, w chwili obecnej jest operowane - informowała Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa uniwersyteckiej „jedynki” w Szczecinie w czwartek około południa.

- Dla naszych zespołów, jak każdego roku, to czas ogromnego wysiłku, pełnej mobilizacji i walki o zdrowie pacjentów – także tych najmłodszych. Każdy taki uraz to nie tylko liczba w statystyce, ale konkretna osoba i jej dramat. Dlatego z jednej strony dziękujemy naszym medykom za profesjonalizm i zaangażowanie, a z drugiej apelujemy o rozsądek i ostrożność przy korzystaniu z materiałów pirotechnicznych - podkreśla Magdalena Knop.

