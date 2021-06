Wspomnijmy samorządowca z Warszewa

Rok temu zmarł szczeciński działacz samorządowy, znany szczególnie na Warszewie, Stanisław Pietrusewicz. W sobotę (12 czerwca) o g. 12 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie odprawiona zostanie msza św. za jego duszę.

Pan Stanisław dał się poznać przede wszystkim jako obrońca osiedlowej zieleni oraz warszewskich jeziorek. Kilkanaście lat temu udało mu się nie dopuścić do zasypania nastrojowego Jaworowego Stawu. Niestety, nie zdołał urzeczywistnić swego pomysłu urządzenia plaży z osiedlowym kąpieliskiem w tym uroczym miejscu. Ocalił za to kilka warszewskich kompleksów zieleni. Urzeczywistnieniem jego działań jest osiedlowy Park Lipy. Pan Stanisław miał też istotny udział w poprawie bezpieczeństwa na ulicach osiedla (dzięki jego interwencji udało się zlikwidować m.in. „zakręt śmierci”). W swych działaniach, co warto podkreślić, ściśle współpracował z „Kurierem”. Był też aktywny w szerszej skali jako założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obrony Bezrobotnych, które miało swój udział w poprawie ustawodawstwa regulującego rynek pracy.

(ł)