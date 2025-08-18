Wspomnienie. Marian Błażej Kruszyłowicz (1936-2025)

W środę (13 sierpnia) późnym wieczorem zmarł biskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Marian Błażej Kruszyłowicz. W latach 1990-2013 pełnił funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji. Miał 89 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 20 sierpnia w Niepokalanowie (zgodnie z wolą Zmarłego). Dzień wcześniej w szczecińskiej katedrze odbędzie się czuwanie modlitewne i ostatnie pożegnanie.

Marian Błażej Kruszyłowicz urodził się 6 maja 1936 r. w Gliniszczach (diecezja grodzieńska). W 1952 roku został przyjęty do Zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych w Łagiewnikach koło Łodzi i przywdział habit św. Franciszka, otrzymując imię zakonne Błażej, biskupa i męczennika.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1960 r. w Łodzi. Został mianowany biskupem pomocniczym w Szczecinie 9 grudnia 1989 r. Konsekrowany osobiście przez św. papieża Jana Pawła II w bazylice patriarchalnej św. Piotra Apostoła w Rzymie 6 stycznia 1990 roku.

W dniu 11 maja 2013 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął złożoną 2 lata wcześniej, z racji wieku, rezygnację z posługi biskupa pomocniczego w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Ksiądz biskup Kruszyłowicz na dewizę biskupią wybrał łacińskie zawołanie: Obedientia et Pax – Posłuszeństwo i Pokój, traktowane programowo jako zasada postępowania.

We wtorek (19 sierpnia) o godz. 17 nastąpi wprowadzenie trumny z ciałem zmarłego Biskupa do Szczecińskiej Archikatedry pw. św. Jakuba Apostoła i rozpocznie się czuwanie modlitewne. O godz. 18 – Msza św. za zmarłego biskupa pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity. Homilię wygłosi Biskup Henryk Wejman. Po eucharystii ostatnie pożegnanie i przewiezienie trumny do Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana w Niepokalanowie – zgodnie z wolą testamentową Zmarłego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę (20 sierpnia). O godz. 12.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Niepokalanowie odprawiona zostanie Msza święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity. Po eucharystii odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu zakonnym OO. Franciszkanów Konwentualnych w Niepokalanowie.

