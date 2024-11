Wspomnienie. Hieronim Kroczyński (1934–2024)

Zmarł kołobrzeski historyk dr Hieronim Kroczyński – badacz dziejów Kołobrzegu, autor wielu opracowań i audycji telewizyjnych na jego temat, wieloletni dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Hieronim Kroczyński urodził się w 1934 roku w Sulmierzycach. Po wojnie zdobył maturę we Wrocławiu, następnie studiował w tym mieście, a potem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Był też absolwentem Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie. W Kołobrzegu zamieszkał pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. Tu krótko pracował jako nauczyciel w uzdrowiskowej szkole specjalnej, by w 1966 roku objąć stanowisko kierownika muzeum przekształconego między innymi z jego inicjatywy w Muzeum Oręża Polskiego. W 1972 roku został jego pierwszym dyrektorem. Stanowisko to zajmował przez 39 lat do czasu przejścia na emeryturę.

W czasie swojego życia aktywnie interesował się historią Kołobrzegu. Był autorem 220 publikacji popularnonaukowych i artykułów naukowych dotyczących głównie dziejów samego miasta, jak i regionu. Wydał między innymi „Kronikę Kołobrzeską” oraz przetłumaczoną na trzy języki „Kołobrzeską Księgę Poległych w II wojnie światowej”. Pierwsza książka, która wyszła spod jego pióra w latach 70. ubiegłego wieku, dotyczyła udziału Polaków w walkach na Pomorzu w 1807 roku. Był też autorem książki o polskich tradycjach morskich w latach 967-1945. W miejscowej telewizji kablowej prowadził cykliczną audycję pn. „Gawęda Historyczna”, zrealizowano blisko 600 odcinków. Po przejściu na emeryturę piastował stanowisko prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Był też członkiem Rady Społecznej tegoż muzeum, a także czynnie angażował się w pracę kołobrzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Za swoją działalność został wielokrotnie uhonorowany, między innymi srebrnym i złotym Krzyżami Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniami Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony Działacz Turystyki, a także Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za całokształt działalności. Kapituła kołobrzeskich dziennikarzy przyznała mu statuetkę prestiżowej miejskiej nagrody, jaką jest „Konik Kołobrzeski”. Sulmierzyce, których historią także się zajmował, nadały mu w 2007 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta. ©℗

(pw)