Wtorek, 09 grudnia 2025 r. 
REKLAMA 10 szczecin
REKLAMA

„Wspólnie przeciw przemocy” – konferencja w Gryfinie

Data publikacji: 09 grudnia 2025 r. 20:07
Ostatnia aktualizacja: 09 grudnia 2025 r. 20:07
„Wspólnie przeciw przemocy” – konferencja w Gryfinie
 

We wtorek (9 grudnia) z inicjatywy burmistrza Gryfina odbyła się konferencja pn. „Wspólnie przeciw przemocy” adresowana do przedstawicieli instytucji oraz służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Celem spotkania, zorganizowanego w miejscowym domu kultury, było wzmocnienie oraz doskonalenie praktycznych umiejętności pomocowych oraz współdziałanie służb w ochronie osób doświadczających przemocy domowej. W programie konferencji były wykłady ekspercie, dyskusja oraz wymiana doświadczeń. 

REKLAMA

Tekst i fot. (akme)

 

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

10 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA