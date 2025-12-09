„Wspólnie przeciw przemocy” – konferencja w Gryfinie

We wtorek (9 grudnia) z inicjatywy burmistrza Gryfina odbyła się konferencja pn. „Wspólnie przeciw przemocy” adresowana do przedstawicieli instytucji oraz służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Celem spotkania, zorganizowanego w miejscowym domu kultury, było wzmocnienie oraz doskonalenie praktycznych umiejętności pomocowych oraz współdziałanie służb w ochronie osób doświadczających przemocy domowej. W programie konferencji były wykłady ekspercie, dyskusja oraz wymiana doświadczeń.

REKLAMA

Tekst i fot. (akme)

REKLAMA