Podnieśli stawki podatku i opłat za śmieci

W październiku br. gryfińscy radni odrzucili projekty uchwał odnośnie do podniesienia stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – informowaliśmy o tym naszych Czytelników – a podczas minionej sesji przyjęli oba dokumenty.

Co się stało w ciągu miesiąca, że Rada Miejska w Gryfinie tak odmiennie je oceniła? Zwłaszcza że projekt uchwały zakładającej podwyżkę podatku od nieruchomości (o 3,1 proc. w stosunku do stawek obecnie obowiązujących) był identyczny jak wcześniej niezaakceptowany.

– Ten projekt został odrzucony. Mija miesiąc. Dzisiaj dostajemy dokładnie ten sam projekt z tą samą podwyżką. Nie ma nowych wyliczeń, nie ma nowego uzasadnienia, nie ma rozmowy z radnymi ani konsultacji z mieszkańcami. Jedyna realna zmiana jest taka, że dzisiaj na sali są radni, których miesiąc temu nie było. Arytmetyka głosów nagle zaczyna się burmistrzowi zgadzać. I chcę powiedzieć wyraźnie, radni to nie są maszynki do głosowania, którzy mają nacisnąć przycisk tak długo, aż wynik spodoba się burmistrzowi – radna Iwona Gatkowska gorzko i jednoznacznie źle oceniła sytuację powtórnego głosowania nad odrzuconym wcześniej projektem uchwały.

Jednych radnych oburzyło porównanie ich do maszynek do głosowania, drudzy dopytywali, co się zmieniło przez miesiąc, że Rada musi ponownie wypowiedzieć się odnośnie do dokumentu, co do którego niedawno wyraziła swoją wolę.

– Nie wiem, co radni teraz mają udowodnić w głosowaniu, że się pomylili? – retorycznie dopytywał przewodniczący Rafał Guga.

Tym razem 11 radnych zagłosowało za podwyżką podatków, 10 było przeciw – uchwała została podjęta i wejdzie w życie z początkiem 2026 roku.

Pod obrady wrócił także nieco skorygowany projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Korekta dotyczyła nieznacznego obniżenia poprzednio proponowanych stawek. Dokument poparło dziesięcioro radnych, dziewięcioro było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Od 1 stycznia 2026 r. w gryfińskiej gminie w odniesieniu do osób zamieszkujących daną nieruchomość opłata za śmieci będzie wynosiła: 43 zł za każdego z dwóch pierwszych jej mieszkańców, 38 zł za każdą trzecią i czwartą osobę i 30 zł za piątą i każdą kolejną osobę z tej nieruchomości. ©℗

