Wspólna inauguracja roku akademickiego [GALERIA]

W środę studenci, naukowcy - a także deklarujący wsparcie dla szczecińskiego środowiska akademickiego politycy - pokazali się mieszkańcom Szczecina. Fot. Dariusz Gorajski

W środę szczecińskie uczelnie po raz pierwszy zorganizowały wspólną inaugurację roku akademickiego. Poprzedził ją przemarsz studentów i pracowników naukowych (oraz psa - robota z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego) ulicami Szczecina - z placu Solidarności do Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec.

- Razem zatrudniamy ponad 7 tys. osób. To kilkaset budynków rozsianych po całym mieście - mówił w imieniu wszystkich rektorów rektor ZUT, prof. Arkadiusz Terman. - I coś, co jest ważne dla rozwoju naszego miasta, to inwestycje realizowane na kwotę 1,5 miliarda złotych. Studenci, jesteśmy dumni, że wybraliście Szczecin. W tym roku 13 tys. studentów rozpocznie naukę. Razem jest was ponad 32 tys.

Na inauguracji pojawiła się między innymi Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek senatu. Wspominała swoją inaugurację na socjologii na Uniwersytecie Szczecińskim - była to skromna, mała uroczystość.

- Zazdroszczę dzisiejszym studentom swobody, wolności na uczelni, tego, że życie akademickie toczy się zupełnie inaczej. Gdy ja studiowałam, nie było pełnej wolności i autonomii studentów. Staraliśmy się, żeby była, ale jej do końca nie było - opowiadała polityk. - Proszę was, pamiętajcie, że wolność akademicka nie jest dana raz na zawsze i musicie wszyscy razem bardzo ją pielęgnować. Nawet w krajach o bardzo ugruntowanej demokracji są próby i zakusy, aby wolność akademicką ograniczyć. Stójcie na jej straży, bo bez wolnej nauki nie będzie ani wolności myśli, ani wolności słowa. Ma to ogromne znaczenie w czasach, kiedy podnosi głowę populizm, dezinformacja i propaganda.

Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta RP, odczytał list od głowy państwa. Według Karola Nawrockiego studenci i naukowcy jako wspólnota uniwersytecka tworzą elitę intelektualną - w której Polacy pokładają wielkie nadzieje. Elitą, której siłą jest wiedza, ale która jest także odpowiedzialna za to, jak tej siły użyć. Prezydent RP chce, aby szkoły wyższe były niezależne, wolne od nacisków zewnętrznych, mają być bastionami wolności słowa.

- Ufam, że rodzime uczelnie będą poświęcać szczególną uwagę wyzwaniom stojącym przed Polską, choć i tak wiążą się one z wydarzeniami w skali globalnej - przytaczał słowa prezydenta RP Zbigniew Bogucki. - Jest to m.in. głęboka rewizja polityczno-gospodarczego ładu światowego i przebudzenie rosyjskiego imperializmu z krótkiego letargu, w którym znalazł się w latach 90., to pilna potrzeba przebudowy europejskiej architektury bezpieczeństwa, w której bezpieczna, silna militarnie Polska będzie jednym z silnych filarów. Fundamentalnym zagadnieniem jest kryzys demograficzny.

Wśród przemawiających był także prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Ocenił, ze potencjał szczecińskich uczelni jest silnym impulsem dla rozwoju miasta. Bez studentów i absolwentów nie sposób wyobrazić sobie przyszłości Szczecina.

- Życzę udanego roku i dalszej dobrej współpracy także w ramach Akademickiego Szczecina - zwrócił się do studentów.

W stolicy Pomorza Zachodniego działa pięć publicznych szkół wyższych. Największa z nich to Uniwersytet Szczeciński, najlepszą (według rankingu portalu "Perspektywy") jest Pomorski Uniwersytet Medyczny. Do tego Akademia Sztuki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Politechnika Morska. W środę uniwersytetom publicznym towarzyszyły prywatne szkoły wyższe. ©℗

Alan Sasinowski