Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. Ostatnie chwile na złożenie wniosku

Wsparcie w ramach programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowane przez MOPR oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. Fot. Dariusz Gorajski

Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać ze wsparcia asystenta osobistego. A opiekunowie osób, które ze względu na niepełnosprawność potrzebują ich stałej obecności, mają możliwość skorzystania z opieki wytchnieniowej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizuje dwa programy, dzięki którym usługi te są dostępne dla jego podopiecznych. Ale uwaga - wnioski o usługi asystenta trzeba złożyć do piątku (26 maja), a o przyznanie opieki wytchnieniowej do poniedziałku (29 maja).

Programy, dzięki którym te usługi są dostępne, to: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”.

Wsparcie asystenta może polegać m.in. na pomocy w: wykonywaniu czynności dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z miejsc kultury, dojazdach do placówek oświatowych lub innych miejsc. Mogą z niego korzystać dzieci z niepełnosprawnościami do 16. roku życia oraz osoby dorosłe legitymujące się odpowiednim orzeczeniem. Wsparciem zostanie objętych maksymalnie 115 osób. Wnioski można składać do 26 maja.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opiekunów osób dorosłych posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej mają odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, relaks, osobisty rozwój czy załatwienie niezbędnych spraw. Usługi mogą być świadczone w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Taką pomocą zostanie objętych maksymalnie 78 osób. Wnioski można składać do 29 maja.

Wsparcie w ramach programów będzie realizowane przez MOPR oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków są do pobrania na stronie internetowej MOPR: https://mopr.szczecin.pl/

Wnioski o objęcie wsparciem z tych programów można złożyć osobiście w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością MOPR przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /MOPR_SZCZECIN_skrytka lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin. Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr telefonu: 697 066 221.

(sag)