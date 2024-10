Wręczono Zachodniopomorskie Noble [GALERIA]

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w niedzielę wieczorem (20 października) w gmachu szczecińskiej Akademii Sztuki przy al. Niepodległości 40., kolejnej grupie naukowców z naszego regionu wręczono Zachodniopomorskie Noble za 2023 r. Przypomnijmy, są to prestiżowe nagrody przyznawane za znaczące, docenione w świecie dokonania w ośmiu dziedzinach nauki. Kandydatów do tych nagród wybiera Kapituła Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki, którą tworzą wybitni naukowcy: prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, prof. dr hab. Jan Lubiński, prof. dr hab. Piotr Masojć, prof. dr hab. inż. Antoni Morawski, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński i pracujący w Stanach Zjednoczonych prof. dr hab. Aleksander Wolszczan.

- To jest transparentny system wyboru, w którym najważniejsza jest nauka, to co reprezentuje sobą dany naukowiec - podkreśla prof. Jan Lubiński, pomysłodawca konkursu.

Zachodniopomorskie Noble - za doniosłe osiągnięcia naukowe w 2023r - otrzymali:

W dziedzinie nauk humanistycznych - dr Agnieszka Matuszewska z Katedry Archeologii, Instytutu Historycznego, Uniwersytetu Szczecińskiego, w dziedzinie nauk podstawowych - dr inż. Grzegorz Leńca z Katedry Fizykochemii Nanomateriałów, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w dziedzinie nauk technicznych - zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński, dr inż. Dawid Murzyński, mgr inż. Dawid Jakrzewski, mgr inż. Zbigniew Galocz, mgr inż. Karol Szafirowicz z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki, Politechniki Koszalińskiej oraz dr hab. inż. Andrzej Czyżniewski, prof. PK z Politechniki Koszalińskiej.

W kolejnej dziedzinie - nauk ekonomicznych - Noble odebrali: dr hab. inż. Paweł Ziemba, prof. US z Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej, Instytutu Zarządzania, Uniwersytetu Szczecińskiego, w dziedzinie nauk rolniczych - dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT z Pracowni Żywienia Zwierząt i Żywności, Katedry Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nauki medyczne reprezentuje w tym roku prof. dr hab. Cezary Cybulski, z Zakładu Genetyki i Patomorfologii, Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, nauki o morzu - dr hab. inż. Grzegorz Stępień, prof. PM z Katedry Geodezji i Pomiarów Offshore, Wydziału Nawigacyjnego, Politechniki Morskiej w Szczecinie, a nauki artystyczne - dr hab. Daniel Rycharski, prof. AS. z Pracowni Rzeźby i Nowych Mediów, Katedry Malarstwa i Rysunku, Wydziału Malarstwa Akademii Sztuki w Szczecinie oraz zespół w składzie: dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska, prof. ZUT i dr hab. inż. arch. Wojciech Bal, prof. ZUT z Katedry Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania, Wydziału Architektury, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.



Partnerem tegorocznej edycji „Zachodniopomorskich Nobli” jest Urząd Miasta Szczecin, patronat honorowy objęło Ministerstwo Kultury, a fundatorami i sponsorami są: Kolegium Rektorów, Wojewoda Zachodniopomorski, Prezydent Miasta Szczecin, Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki. Więcej o tym w poniedziałkowym (21 października) wydaniu naszej gazety.

Elżbieta Bruska

Fot. Dariusz Gorajski