Stracił prawo jazdy, a kilka godzin później rozbił auto po alkoholu

Fot. KMP Szczecin

W miniony weekend funkcjonariusze zatrzymali młodego kierowcę BMW, który na Szosie Stargardzkiej poruszał się z prędkością 135 km/h, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 80 km/h. Za to wykroczenie 21-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł oraz stracił prawo jazdy.

Niestety, to nie zakończyło nieodpowiedzialnych zachowań młodego mężczyzny. Po kilku godzinach w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na jednym ze skrzyżowań w Szczecinie. Kierujący BMW stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w latarnię uliczną oraz barierę dźwiękochłonną.

Na miejscu okazało się, że za kierownicą siedział ten sam 21-latek. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

