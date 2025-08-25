Poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r. 
Stracił prawo jazdy, a kilka godzin później rozbił auto po alkoholu

Data publikacji: 25 sierpnia 2025 r. 15:26
Ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia 2025 r. 15:26
Fot. KMP Szczecin  

W miniony weekend funkcjonariusze zatrzymali młodego kierowcę BMW, który na Szosie Stargardzkiej poruszał się z prędkością 135 km/h, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 80 km/h. Za to wykroczenie 21-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł oraz stracił prawo jazdy.

Niestety, to nie zakończyło nieodpowiedzialnych zachowań młodego mężczyzny. Po kilku godzinach w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na jednym ze skrzyżowań w Szczecinie. Kierujący BMW stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w latarnię uliczną oraz barierę dźwiękochłonną.

Na miejscu okazało się, że za kierownicą siedział ten sam 21-latek. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

(d)

Komentarze

apropos
2025-08-25 16:09:48
Moja mama powtarzała "Co głupiemu po rozumie?"
Do okej
2025-08-25 16:06:59
Mów za siebie. Nikt to znaczy ty i twój szwagier?
To nic nie zmieni
2025-08-25 15:58:48
Przecież jest pewne że nadal będzie jeździł bez praw jazdy, bo to typ kierowcy BMW
okej
2025-08-25 15:57:02
Jazdy pod wpływem nie popieram więc dobrze że skończył jako wrak. Ale bez przesady z tymi karami za prędkość, to jest chore żeby stracić prawko za jazdę 135km/h w miejscu, gdzie ograniczenie jest z czapy i nikt tak wolno tam nie jeździ. Nie ma tam chodników, przejść, poboczy, przeciwnych pasów - można wręcz powiedzieć że ta droga spełnia warunki na drogę ekspresową a może i autostradę, a ograniczenie jest do 80, bo to maksimum jakie można stosować w miastach. Nikt tam tyle nie jeździ.
ślicznotka
2025-08-25 15:31:29
Do więzienia z nim! Niech posiedzi, może troszkę zmądrzeje.

