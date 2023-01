WOPR zainterweniuje sprawniej. Nowy sprzęt dla ratowników

@no i fajnie

no i fajnie

2023-01-19 16:33:52

Uwielbiam jak nominat partyjny realizuje społeczną odpowiedzialność biznesu na cudzy koszt, ze środków publicznych i wysokich rachunków dla klientów. Po co OCHOTNICZEMU WOPR-owi pick-upy nadal nie rozumiem. Co poszukiwania w lesie mają wspólnego z WODNYM pogotowiem też nie rozumiem. Za jak widać minionych czasów WOPR siedział na plażach i doglądał kąpiących się ludzi. Po lasach nie biegali, pick-upów nie potrzebowali. I było ok!