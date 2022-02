Woonerfy w kurorcie. Jak uspokoić ruch w Kołobrzegu?

W kołobrzeskim magistracie odbyło się spotkanie dotyczące uspokojenia ruchu pojazdów w centrum miasta. Impulsem do jego zorganizowania było opracowanie przez dra Michała Wolańskiego trzech wariantów ograniczenia ruchu w kurorcie.

I choć dyskusja miała się toczyć wokół wszystkich przestawionych propozycji, skupiono się na najmniej radykalnych zmianach w okolicy kołobrzeskiej bazyliki mniejszej oraz zabytkowego ratusza. Chodzi o wyłączenie z ruchu odcinka ul. Armii Krajowej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Katedralną i Narutowicza, wprowadzenie jednokierunkowego ruchu na ul. Mariackiej pomiędzy ulicami Katedralną i Wąska oraz wyznaczenie woonerfów, czyli deptako-ulic, na odcinkach ulic Mariackiej i Giełdowej.

– Przewidywane korzyści z uspokojenia ruchu to przerwanie możliwości przejazdów tranzytowych przez centrum i utworzenie przyjaznego obszaru dla pieszych i rowerzystów z uspokojonym ruchem samochodów. Co ważne, przedsiębiorcy prowadzący działalność oraz mieszkańcy mieliby zapewniony dojazd do swoich nieruchomości. Miasto rozważy także wprowadzenie miejsc postojowych przeznaczonych tylko dla mieszkańców – tłumaczy założenia omawianej koncepcji rzecznik prasowy prezydenta Kołobrzegu Michał Kujaczyński.

Miejscy urzędnicy zdecydowali, że na bazie przedstawionego pomysłu przygotują formalny projekt zmiany organizacji ruchu w ścisłym centrum kurortu. ©℗

(pw)