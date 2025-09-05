Piątek, 05 września 2025 r. 
REKLAMA 20 szczecin
REKLAMA

Wojewódzkie dożynki w Przelewicach

Data publikacji: 05 września 2025 r. 07:18
Ostatnia aktualizacja: 05 września 2025 r. 07:18
Wojewódzkie dożynki w Przelewicach
Fot. Dariusz Gorajski  

6-7 września w Ogrodach Przelewice odbędą się dożynki wojewódzkie.

Święto plonów rozpocznie się Mszą Świętą o g. 11 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Przelewicach. Następnie na przelewicki folwark przejdzie Korowód Dożynkowy i odbędzie się uroczysty obrzęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie. Na godz. 13 zaplanowano uroczyste otwarcie dożynek przez marszałka województwa zachodniopomorskiego.

W programie m.in.: przejazd zabytkowych traktorów, występy lokalnych artystów, zespołów śpiewaczych i kapel ludowych. W sobotę na głównej scenie (od godz. 18.30) zaprezentują się m.in. „Łydka Grubasa”, Klaudia Zielińska i „Łobuzy”, a od 23 do 1.30 zaplanowano „Dyskotekę pod gwiazdami”.

Podczas dwudniowego wydarzenia będzie można zwiedzać strefę zabytkowych traktorów i motocykli, stoiska Szczecińskiej Grupy Eksploracyjnej, Gwardii Miedwie, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Stargardzie, oglądać pokazy młócki metodą tradycyjną, odwiedzić Aleję „Zachodniopomorskie Smaki”, Festyn Obszarów Wiejskich. Na stoiskach sołectw oraz Kół Gospodyń Wiejskich będzie można nabyć smakołyki i produkty regionalne oraz lokalne rzemiosło i rękodzieło. W niedzielę odbędzie się Przegląd Piosenki Rozrywkowej.

(reg)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

20 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję