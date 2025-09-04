W ruch pójdą piły i siekiery. Najlepsi drwale z całej Polski zmierzą się w Barzkowicach

Fot. STIHL TIMBERSPORTS®

Specjaliści we władaniu piłą i siekierą zmierzą się ze sobą w cięciu i rąbaniu drewna na czas. Na kibiców czekają widowiskowe konkurencje z użyciem siekiery, piły ręcznej i pilarki łańcuchowej. Każda z nich odwzorowuje czynności wykonywane przez drwali w lesie. Zwycięzcy sobotnich zawodów będą reprezentować Polskę w październikowych Mistrzostwach Świata w Mediolanie.

– Zawody z serii STIHL TIMBERSPORTS® to walka z czasem, gdzie każdy milimetr i sekunda decydują o zwycięstwie – informuje i zaprasza mieszkańców regionu organizator wydarzenia. – Przerąbanie siekierą kłody drewna zajmuje najlepszym zaledwie kilkanaście sekund. Leniwe rąbanie drewna do kominka nie ma z tym nic wspólnego. W timbersporcie, jak nazywa się sportową odmianę zawodów drwali, każdy ruch to połączenie siły, precyzji i techniki. Zawodnicy są prawdziwymi atletami, dla których cięcie potężnych kłód to chleb powszedni.

W trakcie Mistrzostw Polski w Barzkowicach drwale będą rywalizować w sześciu konkurencjach; od klasycznego rąbania siekierą po precyzyjne cięcie piłami łańcuchowymi i ręcznymi, przesuwając granice własnych możliwości.

– Adrenalina popłynie strumieniami, a zawodnicy zetną i porąbią kłody drewna w olimpijskim tempie szybszym niż bieg na 200 metrów – zapewnia organizator.

Cięcie i rąbanie drewna na czas jest dyscypliną sportową z długimi tradycjami. Pierwsze zawody drwali odbyły się w 1891 roku w tasmańskiej miejscowości Latrobe. Było to aż 39 lat przed pierwszymi Mistrzostwami Świata w piłce nożnej rozegranymi w 1930 roku w Urugwaju. W 2001 roku zawody trafiły do Europy, a w 2003 r. do Polski. Polskim zawodnikom szybko udało się dołączyć do ścisłej światowej czołówki. Polscy reprezentanci w 2017 r. zostali drużynowymi wicemistrzami świata STIHL TIMBERSPORTS®, a w 2024 roku – pobili w zawodach rekord Europy.

Faworyci do „złota”

Jednym z głównych faworytów do zdobycia tytułu Mistrza Polski jest Michał Dubicki, ps. Axe Machine, w sierpniu tego roku wygrał on zawody z serii European Trophy, będące indywidualnymi Mistrzostwami Europy. Po raz czwarty udowodnił, że nie ma sobie równych na Starym Kontynencie.

– Aktualny mistrz posiadający pięć złotych medali za mistrzostwo kraju ma godnych następców – informuje organizator. – W jego ślady idzie bowiem Szymon Groenwald, który w europejskich zawodach zajął wysokie 6. miejsce. Poza wymienioną dwójką w gronie faworytów należy wymienić również utytułowanego Jacka Groenwalda oraz dwukrotnego mistrza Polski Krystiana Kaczmarka.

XXII Mistrzostwa Polski STIHL TIMBERSPORTS® odbędą się w sobotę 13 września w Barzkowicach w trakcie targów rolnych AGRO POMERANIA. W trakcie weekendu będą miały miejsce jeszcze dwie inne rywalizacje. W piątek 12 września w międzynarodowych zawodach zaprezentują się najlepsi juniorzy. Na niedzielę 14 września zaplanowano starcie w pucharowej formule Trophy, w której drwale rywalizują ze sobą równolegle w pojedynkach 1 na 1.

Dodatkową atrakcją imprezy będzie obecność gościa specjalnego Michała Sobierajskiego, utytułowanego zawodnika biegów przeszkodowych, który słynie z podejmowanych przez siebie sportowych wyzwań i bicia rekordów. Szerszej publiczności znany jest m.in. z udziału w programie Ninja Warrior.

Terminy:

– piątek, 12 września g. 13 – międzynarodowe zawody juniorów – International Newcomer Cup.

– sobota, 13 września g. 13 – XXII Mistrzostwa Polski STIHL TIMBERSPORTS®

– niedziela, 14 września g. 13.30 – zawody w formacie Trophy.

(w)