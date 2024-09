Wojewoda zachodniopomorski: wszystkie wały zostały uszczelnione

Wszystkie wały zostały poprawione i uszczelnione. Na południu województwa są one monitorowane przez całą dobę – przekazał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Patrole Wojsk Obrony Terytorialnej i Wód Polskich stacjonują w 28 miejscach.

"W każdej miejscowości jest specjalny magazyn z workami, z piaskiem. Wszystkie wały zostały poprawione i uszczelnione. Na południu województwa 24 godziny na dobę trwają patrole wałów. Robią to Wojska Obrony Terytorialnej razem z Wodami Polskimi" – przekazał w piątek wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. "Dzisiaj naszym niebezpieczeństwem jest długość tej fali, więc dbamy o to, by wały w czasie tej powodzi nie przepuściły"– dodał wojewoda.

Rudawski poinformował, że wyznaczono 28 miejsc dla patroli WOT i pracowników Wód Polskich. Przekazał też, że wyznaczono cztery miejsca składania big bagów i lądowania policyjnego śmigłowca, który będzie – w razie zagrożenia – podejmował big bagi i wzmacniał nimi wały przeciwpowodziowe.

"Straż pożarna co godzinę potrafi zajeżdżać do domostw, które są najbliżej wody, gdzie mieszkają np. samotne osoby albo te, które są najbardziej zagrożone" – dodał Rudawski.

W ramach operacji Feniks na terenie województwa zachodniopomorskiego do patrolowania stanu Odry w rejonie Gryfina wykorzystywane są pływające transportery amfibie PTS, a także łodzie płaskodenne. Rzekę patrolują wojskowe drony, a stan wałów żołnierze na quadach.

W Moczyłach (gmina Kołbaskowo) worki z piaskiem przygotowują żołnierze ze 142. Batalionu Lekkiej Piechoty w Trzebiatowie.

"Mamy do załadowania około 2 tys. worków z piaskiem, następnie są one rozwożone pod prywatne posesje, a tam mieszkańcy je ustawiają według własnego uznania i potrzeb" - poinformował ppor. Grzegorz Lisowski ze 142. Batalionu Lekkiej Piechoty w Trzebiatowie.

"Działamy od zeszłego piątku, byliśmy już m.in. w Żabnicy, Gryfinie, Chlewicach i Kaleńsku. Tam układaliśmy wały, zabezpieczaliśmy i pomagaliśmy mieszkańcom" - dodał Lisowski.

Jak przekazały władze gminy, w Moczyłach będzie baza worków. W razie potrzeby będą rozwożone także do Siadła Dolnego czy Kurowa.

