Wojewoda: "Na Odrze nie dzieje się nic złego"

"Na Odrze nie dzieje się nic złego, nie ma żadnego kryzysu, dostawy ciepła są realizowane na bieżąco" - zapewnił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. W środę zwołał specjalną konferencję prasową, aby odnieść się do zarzutów posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks, która stwierdziła, że Odra jest w tak fatalnym stanie, że zagrożone mogą być dostawy ciepła dla mieszkańców.

- W rzece nie ma śniętych ryb, rzeka normalnie funkcjonuje - mówił wojewoda. - Kryzys został wymyślony na potrzeby kampanii wyborczej. Niestety kosztem naszych mieszkańców. W naszym województwie są cztery miejsca, w których bada się jakość wody. Wszystkie wyniki są ogólnie dostępne na stronie odra.gov.pl. Tam można sprawdzić, jak kształtują się poziomy zasolenia. Stan Odry wymaga dalszej naprawy ale nie jest inny niż kilka dni temu, kilka miesięcy temu, a jest lepszy niż 10 lat temu.

W środę spółka PGE przesłała do mediów komunikat, w którym "dementuje informacje o rzekomym ukrywaniu przed opinią publiczną informacji o zagrożeniu infrastruktury krytycznej należącej do PGE Energia Ciepła, spowodowanej złym stanem wody w Odrze". Jak przeczytamy: "Nie było i nie ma mowy o żadnej sytuacji kryzysowej, ani jakimkolwiek zagrożeniu dostaw ciepła dla mieszkańców Szczecina. Faktem jest, że z powodu podwyższonego wskaźnika zasolenia wody pobieranej z Parnicy, na który PGE Energia Ciepła nie miała żadnego wpływu, a który prawdopodobnie spowodowany był tzw. cofką - w uzgodnieniu z Dystrybutorem Sieci (SEC) - uruchomiono podgrzew wody sieciowej w EC Pomorzany, która przejęła wytwarzanie ciepła, a EC Szczecin czasowo wyłączono do rezerwy. Zmiana nie spowodowała wstrzymania lub ograniczenia dostępności energii cieplnej dla odbiorców. Jak dotąd w historii funkcjonowania EC Szczecin nie było tego typu zdarzeń".

Na wtorkowej konferencji prasowej posłanka Magdalena Filiks alarmowała, że Elektrociepłownia Szczecin nie pracuje, stan Odry jest katastrofalny a PGE i wojewoda ukrywają to przed opinią publiczną.©℗

(as)