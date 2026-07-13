Woda z wodociągu Grzepnica jest już bezpieczna. Sanepid odwołał ograniczenia

Fot. Anna Gniazdowska

Można już bezpiecznie korzystać z wody z wodociągu Grzepnica w gminie Dobra. Potwierdził to w poniedziałek po południu sanepid. Jeszcze w miniony piątek mieszkańcy tych części gminy, które są zaopatrywane przez wspomniany wodociąg, byli informowani, że „woda z kranu może być używana do picia, mycia zębów, mycia warzyw i owoców spożywanych na surowo, mycia naczyń, a także do kąpieli noworodków i niemowląt po uprzednim przegotowaniu". Takie zalecenia wydano po wykryciu bakterii z grupy coli w pobranych próbkach wody.

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O wykryciu bakterii z grupy coli w próbkach pobranych z wodociągu Grzepnica w gminie Dobra poinformował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach. Zrobił to w miniony piątek, bo wtedy też otrzymał wyniki badań próbek wody pobranych dwa dni wcześniej (8 lipca). Wspomniany wodociąg zaopatruje 4026 mieszkańców miejscowości Grzepnica i Sławoszewo, a także części miejscowości Dobra i Łęgi.

Liczbę bakterii w 100 ml wody określono jako mniejszą niż 10 jtk (jednostek tworzących kolonie). Sanepid poinformował o konieczności przegotowywania wody, która miałaby być wykorzystywana do picia, mycia zębów, naczyń czy kąpieli noworodków i niemowląt. Bez przegotowania mogła być wciąż stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

W poniedziałek po południu PSSE w Policach poinformowała, że woda jest już bezpieczna, to znaczy "spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi".

- Mamy najnowsze wyniki badań i wynika z nich, że woda już jest przydatna do spożycia - poinformowała nas po godz. 12 w poniedziałek Marcela Kulewska, rzeczniczka prasowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Sanepid przekazał, że woda z kranu może być już spożywana i używana do przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych, prania, kąpieli oraz celów sanitarnych.

Zarządcą tego wodociągu są Wodociągi Zachodniopomorskie z Goleniowa. Wójt Gminy Dobra Magdalena Zagrodzka zwróciła się do Wodociągów Zachodniopomorskich o przedstawienie szczegółowych przyczyn i wyjaśnień dotyczących sytuacji. Chce m.in. poznać źródło zanieczyszczenia, chronologię działań podjętych po wykryciu nieprawidłowości oraz wyjaśnienia, dlaczego mieszkańcom i zwierzętom gospodarskim nie zapewniono w tym czasie zastępczego źródła wody. Samorząd oczekuje także informacji o procedurach na wypadek podobnych sytuacji w przyszłości.©℗

(k)

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