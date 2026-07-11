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Bakterie coli w wodociągu. Ponad 4 tys. mieszkańców musi gotować wodę

Data publikacji: 11 lipca 2026 r. 17:39
Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2026 r. 17:49
Bakterie coli w wodociągu. Ponad 4 tys. mieszkańców musi gotować wodę
Fot. Artur Bakaj  

O wykryciu bakterii z grupy coli w próbkach pobranych z wodociągu Grzepnica w gminie Dobra poinformował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach.

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Liczbę bakterii w 100 ml wody określono jako mniejszą niż 10 jtk (jednostek tworzących kolonie). Sanepid poinformował, że „woda z kranu może być używana do picia, mycia zębów, mycia warzyw i owoców spożywanych na surowo, mycia naczyń, a także do kąpieli noworodków i niemowląt po uprzednim przegotowaniu. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet”.

Wodociąg Grzepnica zaopatruje 4026 mieszkańców miejscowości Grzepnica i Sławoszewo, a także części miejscowości Dobra i Łęgi.

(k)

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