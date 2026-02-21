IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i roztopami

Fot. Anna Gniazdowska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed marznącymi opadami dla 10 województw oraz roztopami w woj. pomorskim i na Dolnym Śląsku. W związku z roztopami wydane zostały także ostrzeżenia hydrologiczne dla zlewni rzek w północnej Polsce.

Alertem I stopnia przed marznącymi opadami objęte zostały województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie i łódzkie oraz zachód województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Prognozowane są tam słabe, przejściowe opady marznącego deszczu lub mżawki, które będą powodować gołoledź. W zależności od regionu ostrzeżenie obowiązywać będzie do godzin popołudniowych lub wieczornych w sobotę.

IMGW wydał także ostrzeżenie I stopnia przed roztopami. Obejmuje ono woj. pomorskie, gdzie pozostanie w mocy do wtorkowego wieczora, oraz południową część woj. dolnośląskiego, gdzie będzie obowiązywać do godz. 12 w poniedziałek.

W tych rejonach spodziewany jest wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna od 3 do 5-6 st. C.

W związku z roztopami Instytut wydał także ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dla zlewni rzek na północy woj. pomorskiego, północnym wschodzie województw zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od niedzielnego poranka do wtorkowego południa.

Wciąż obowiązuje także wydane przez IMGW w związku z piętrzeniem wody przez lód ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla zlewni rzeki Legi w Rajgrodzie (woj. podlaskie). Pozostanie ono w mocy do sobotniego przedpołudnia.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje z kolei wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

