Włamanie do urzędu w Chociwlu. Nic nie ukradł, dużo zniszczył

Sprawca zniszczył m.in. telewizor w gabinecie burmistrza. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Ustalono sprawcę włamania do Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Mężczyzna został aresztowany.

Jak informowaliśmy, w nocy z 19 na 20 października ktoś włamał się do budynku urzędu przy ul. Armii Krajowej w Chociwlu. Ślady włamania zauważono rano, gdy załoga przyszła do pracy. Przed petentami zamknięto drzwi, bo policja prowadziła tam czynności.

– Ustalamy okoliczności tego zdarzenia – mówiła nam dzień po tym, jak doszło do przestępstwa, asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Włamywacz, jak się okazało, nic nie ukradł, ale zrobił w budynku wiele szkód. M.in. zniszczył monitor, telewizor w gabinecie burmistrza i centralkę telefoniczną. Straty oszacowano na 3800 zł. Jak informowała nas mieszkanka Chociwla, sprawca to „miejscowy ćpun”, jak go określiła, niedawno sprowadził się do tego miasteczka. Przy budynku znaleziono potłuczone butelki po szampanie, który najprawdopodobniej wypił dla odwagi.

– Prokurator złożył wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprawcy, został w całości uwzględniony przez Sąd Rejonowy w Stargardzie – informuje prok. Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – W toku postępowania sprawcy przedstawiono także zarzuty związane z przestępczością narkotykową. ©℗

(w)