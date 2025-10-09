Ile za postój przy ul. Małkowskiego. Wkrótce otworzą podziemny parkingowiec w Szczecinie

Dwupoziomowy parking ma 262 miejsca postojowe. Zostanie otwarty 27 października. Fot. NiOL

Za godzinę postoju trzeba zapłacić 4 zł, za dobę maks. 50 zł. W ofercie abonamentowej jest czterdzieści miejsc za 600 zł miesięcznie i dwadzieścia o połowę tańszych dla mieszkańców kwartału 36. Płatny parking podziemny przy ul. Małkowskiego 10 zostanie otwarty 27 października. Przez pierwszy tydzień będzie dostępny za darmo. Opłaty zaczną obowiązywać od 3 listopada.

Postój w parkingowcu jest płatny we wszystkie dni robocze, soboty, niedziele i święta. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 4 zł, ale maks. 50 zł za jedną dobę (4 zł za pierwszych 12 godzin, 2 zł za 13 godzinę, za kolejne 11 godzin – zero złotych).

- Na wjeździe/wyjeździe kamery sczytują tablice rejestracyjne - mówi Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, która jest zarządcą parkingu. - Przed wyjazdem z parkingu należy podejść do kasy samoobsługowej, wpisać numer rejestracyjny pojazdu i zapłacić wyliczoną kwotę - bilonem albo kartą płatniczą.

Dwupoziomowy parking ma 262 miejsca postojowe. 40 z nich przeznaczono na abonamenty roczne w cenie 600 zł miesięcznie. Mogą się o nie ubiegać wszyscy zainteresowani kierowcy, niezależnie od miejsca zamieszkania. 20 miejsc postojowych wydzielono na abonamenty roczne dla mieszkańców kwartału 36 (czyli osób mieszkających w kwartale ulic Małkowskiego, Księcia Bogusława X, Bohaterów Getta Warszawskiego oraz Błogosławionej Królowej Jadwigi). Abonament mieszkańca kosztuje 300 zł miesięcznie.

Umowa na zakup abonamentu (zwykłego czy mieszkańca) jest zawierana na rok, (pierwszy okres abonamentowy obowiązuje do 31.12.2026 r.). Posiadacz abonamentu rocznego będzie miał do dyspozycji konkretne miejsce postojowe na wyłączność. Wnioski o zakup abonamentu/abonamentu mieszkańca można składać od 15 do 27 października (w kolejnych latach od 2 do 30 listopada) w biurze SPP przy al. Wojska Polskiego 105 lub na adres e-mail kw36@spp.szczecin.pl.

- Jeśli liczba chętnych na abonamenty będzie większa niż liczba miejsc (40 i 20), o przydziale zdecyduje publiczne losowanie - informuje W. Jachim. - Termin pierwszego losowania zostanie ogłoszony 28 października.

