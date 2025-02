Wkrótce otwarcie Floating Areny

Floating Arena przeszła gruntowny remont. Fot. Ryszard PAKIESER

Największy szczeciński basen Floating Arena, po blisko pół roku od wyłączenia z eksploatacji, przygotowywany jest do ponownego otwarcia. Zapowiedział to w mediach społecznościowych zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.

„Kończymy. Wkrótce otwarcie. MOSRiR Szczecin kończy prace związane z naprawą konstrukcji dachu,

Szczecińskie Inwestycje Miejskie (SIM) Szczecińskie Inwestycje Miejskie te dotyczące odtworzenia tzw. dyli, czyli szklanej elewacji basenu 50-metrowego. Jeszcze pewne prace związane z poszyciem dachu, a ściślej izolacją od jego zewnętrznej strony, aby nie dochodziło do skraplania wody po dźwigarach, ale ta modernizacja pozostaje bez wpływu na otwarcie obiektu. Zatem basen już niedługo będzie mógł być ponownie dostępny dla mieszkańców” – czytamy na facebookowym profilu Michała Przepiery.

Oficjalnego terminu otwarcia wiceprezydent Szczecina, ani zarządzający obiektem MOSRiR nie podali. Wiadomo jednak, że do obiektu wróciły już biura m.in. Miejskiego Klubu Sportowego. Trwa też rekrutacja ratowników, którzy będą dbali o bezpieczeństwo pływających.

Serial po tytułem Floating Arena awaria trwa od grudnia 2021 roku. Wówczas to wichura uszkodziła elewację i basen zamknięto na ponad trzy miesiące. Od tego momentu obiekt zamykany był na krótsze lub dłuższe okresy regularnie. W 2021 roku wykonano tymczasowe zabezpieczenie uszkodzonej elewacji, ale obiekt został udostępniony do użytku tylko częściowo. Z użytkowania wyłączono siłownię, gabinety odnowy biologicznej i sauny. Czynny był tylko basen. W 2024 roku ruszył docelowy remont elewacji, której koszt to ponad 4 miliony 323 tysiące złotych. W wakacje 2024 obiekt przechodził standardową kilkutygodniową przerwę techniczną związaną m.in. z wymianą wody. Zaraz po uruchomieni pod koniec sierpnia obiekt wyłączono z eksploatacji po wykryciu wady konstrukcji dachu. Doraźnie naprawy nie przyniosły skutku i w październiku rozpoczęła się kompleksowa naprawa. Miasto musiało na nie wydać kolejne 3 miliony złotych.

Na ponowne otwarcie basenu czekają pływacy trenujący w MKP Szczecin i mieszkańcy Szczecina. Wszyscy mają nadzieję, że obiekt po zainwestowaniu w niego ponad 7 milionów złotych będzie dostępny bez ograniczeń i ze wszystkimi przygotowanymi tam usługami.

(woj)