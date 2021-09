Wkrótce kiermasz książki - zgłoszenia od niedzieli

Od niedzieli (12 września) od godz. 18 przyjmowane są zgłoszenia osób, które chcą sprzedawać książki podczas XX Kiermaszu Książki Przeczytanej (uwaga! maile przesłane wcześniej nie będą uwzględniane przy organizacji kiermaszu) - pod adresem: kiermasz@szczecinczyta.pl.

"W sobotę, 25 września, zapraszamy na kolejny, jubileuszowy kiermasz! Jeśli pogoda dopisze, spotykamy się przed Teatrem Lalek Pleciuga, przy fontannie. W przypadku niesprzyjającej aury, kiermasz odbędzie się w holu teatru. Zapraszamy w godz. 10 - 13 0 czytelników w każdym wieku. Zapewniamy, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Osoby, które chcą mieć zapewniony stolik, by wziąć udział w wymianie/sprzedaży książek powinny wysłać zgłoszenie" - informują organizatorzy.

W trakcie szczecińskiego kiermaszu będzie można wymienić, kupić albo sprzedać zarówno książki dla dzieci, jak i dla dorosłych. Jest to zatem okazja do tego, by zdobyć od dawna poszukiwane publikacje albo ukochaną książkę z dzieciństwa i nabyć je za niewielkie kwoty. Na kiermaszu sprzedający oferują książki nawet po złotówce (a czasem i taniej!), a za 5-10 złotych zdarza się dostać bestsellery wydane w ostatnim roku.

(MON)